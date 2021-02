La mujer que ayuda a sordos con coronavirus

Con su Equipo de Protección Personal, Eréndira Franco Corsa, oficial de Servicios Técnicos de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 40, entra al triage respiratorio para hacer la interpretación de los síntomas y ayudar al personal médico en el proceso de atención a pacientes con discapacidad auditiva que acuden con síntomas de Covid-19. Ella tiene una licenciatura en Educación Especial en el área de Audición y Lenguaje, y junto al personal Técnico en Atención y Orientación al Derechohabiente (TAOD) apoya para que estos pacientes reciban una atención oportuna.

Esta labor la desempeña desde hace unos años, cuando trabajaba en otra unidad médica donde le tocó asistir como intérprete en las consultas y atender a algunas personas que pedían requisitos para su vigencia en prestaciones. Hace unos días, atendió el caso de un señor con insuficiencia auditiva y con síntomas que lo hacían sospechoso a Covid-19.

"Mi compañera de Orientación y Quejas me solicitó el apoyo, ya que requería que le hiciéramos una entrevista sobre los síntomas que traía y si ameritaba pasar al triage o podía ir directamente a la consulta.

"Bajé y traía síntomas, lo que hizo necesario que entrara al triage, por lo que me pidieron el apoyo para ingresar con él. Me proporcionaron un equipo de protección personal y ya pasé para que la doctora checara si era o no candidato y le realizaran la prueba. No resultó positivo, sólo era una infección. Aun así se le pidió que, si seguía con síntomas, fuera a urgencias", narra.