La ONU-DH lamenta la falta de cooperación de los militares mexicanos en el caso Ayotzinapa

Ciudad de México, 27 jul (EFE).- La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) lamentó este jueves la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el sureño estado de Guerrero en 2014.

Además, celebró el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el martes presentó su último informe sobre el caso, en el que señala la resistencia del Ejército a entregar información acerca de su participación en el caso.

"La ONU-DH lamenta profundamente que, pese a la voluntad política expresada desde el Gobierno federal al más alto nivel, las Fuerzas Armadas no hayan otorgado toda la información solicitada por el GIEI para profundizar sus investigaciones y coadyuvar al esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de los estudiantes", expuso el organismo en un comunicado emitido este jueves.

Los informes elaborados por los investigadores independientes, añade el boletín, han permitido avances sustanciales que corroboran que la llamada "verdad histórica", versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) sobre el suceso, "fue construida con base en pruebas ilícitas como la tortura".

"Asimismo, los hallazgos del GIEI han contribuido a reconocer y dignificar a las familias, a desvelar la confabulación criminal de autoridades, civiles y militares, y a sustentar la judicialización de más de 120 personas", incidió la ONU-DH.

Por ello, el organismo instó al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a implantar las recomendaciones del GIEI para "lograr avances en justicia, verdad y derechos de las víctimas" y "generar un aporte sustancial al sistema de justicia penal, en especial hacia los casos de violaciones de derechos humanos en México".

Además, las Naciones Unidas reconocieron el tesón de los familiares de los 43 desaparecidos y de las organizaciones que les han acompañado desde 2014 en la búsqueda de verdad y justicia.

Pese a la contundencia del informe del GIEI, López Obrador, también comandante supremo de las Fuerzas Armadas, defendió este jueves a la Marina y el Ejército.

"No hay impunidad y se está actuando. Y no es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando. Respeto su punto de vista (del GIEI), pero no lo comparto, porque si se ha avanzado es precisamente por la colaboración de Marina y Defensa", sostuvo en su rueda de prensa diaria.

Además, ratificó su promesa de resolver el caso antes de finalizar su mandato el próximo año.

En casi nueve años, la investigación se ha saldado, de momento, con 115 detenidos, incluyendo al extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam (2012-2015) y dos generales, pero no ha dado con el paradero de 40 de los desaparecidos y solo se han identificado los restos de tres de ellos.