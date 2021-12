Ciudad de México.- "Abrazos, no balazos" es sinónimo de inteligencia y ha permitido que no haya más decesos de inocentes, así defendió esta política presidencial la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

Al comparecer este martes ante la Cámara de Diputados, afirmó que la detención de 2 mil 553 criminales de siete grupos, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, y el aseguramiento de 13 mil 638 millones de pesos al crimen organizado en los primeros tres años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, son logros por el uso de inteligencia y de operativos estratégicos sin afectar a la población, con lo que se dejaron atrás las incursiones reactivas.

Ante legisladores de la Comisión de Seguridad Pública, Rodríguez Velázquez señaló que, en esta administración, no sólo se persigue a los objetivos criminales generadores de violencia, también se afecta su estructura delincuencial mediante la incautación de sus bienes y recursos económicos, que es donde más les duele.

La funcionaria indicó que con la estrategia de abrazos, no balazos se han disminuido la mayoría de los delitos, como el robo de combustible, secuestro y el robo a negocio, entre otros.

Sin embargo, admitió que no han podido revertir el estancamiento en niveles altos de las cifras de víctimas de homicidio doloso en el país, que en la primera mitad del sexenio suman 100 mil 242, según registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Ante las críticas a la estrategia de abrazos, no balazos de diputados de la oposición, Rodríguez Velázquez reviró que la paz se construye con más abrazos, con más cordialidad, civilidad y con más hermandad.

"Si es bueno aspirar a que en México haya más abrazos y menos balazos, pero la responsabilidad es de todos, aspiramos a una sociedad más fraterna donde no haya disputas criminales, y la paz se construye con más abrazos, más cordialidad, más civilidad, con más hermandad. Abrazos, no balazos es abrir el camino hacia la paz con una mejor ruta, y como lo he dicho, nosotros no venimos a ganar una guerra, venimos a ganar la paz", argumentó.

"Abrazos, no balazos es actuar con inteligencia, no sólo con fuerza, es trabajar coordinados, es resolver más casos para que no haya impunidad", dijo.