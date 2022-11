La polémica detención de "La Barbie"

A-AA+

A 12 años de la detención de Édgar Valdez Villarreal, alias "La Barbie," siendo extraditado en 2015 a Estados Unidos, se dio a conocer que el capo ya no figuraba bajo la custodia de la Agencia Federal de Prisiones de EU; sin embargo, su fecha de liberación, de acuerdo con algunos medios internacionales, está establecida en julio de 2056.

El registro de localización indica que la fecha de su liberación fue el 27 de julio de 2056, siendo que el recluso n.º 05658-748 figuró como "no bajo custodia". Anteriormente, "La Barbie" fue sentenciado a 49 años de prisión, la cual debía permanecer exiliado.

"La Barbie" fue detenido por la entonces Policía Federal en el Estado de México en 2010 junto con al menos 12 integrantes de su organización durante una serie de operativos simultáneos. Se disputaba el control de la organización y las rutas de trasiego de droga tras la muerte del líder, Arturo Beltrán.

La captura de este capo fue polémica debido a que se contaba con versiones completamente diferentes por parte de las instituciones de seguridad, además que tenían varias contradicciones.

Detención de "La Barbie", chocan detenciones de la SSP y Policía Federal. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el trabajo de inteligencia para la detención de Édgar Valdez Villarreal inició desde junio de 2009, en varios puntos del país, con un total de participación de más de mil elementos de la institución.

El entonces comisionado general de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas, informó que "La Barbie", fue capturado el 30 de agosto de 2010 tras una operación de inteligencia e investigación de 14 meses, así como la desarticulación de una cédula delictiva.

Además, recalcó que se mantuvieron acciones simultáneas en varios estados de la República, así como el intercambio de información con agencias de Estados Unidos, la Procuraduría General de la República, Defensa Nacional y Marina.

Conforme con su versión, Édgar Valdez Villarreal se encontraba en una casa de seguridad, y cuando se enteraron de la información fueron desplegadas células operativas y de inteligencia en una finca en la zona de la Marquesa, en el municipio de Lerma, Estado de México.

E incluso se vinculó la detención con una balacera registrada ese mismo día en la avenida periférico, donde falleció Aarón Becerril, uno de los supuestos principales colaboradores de "La Barbie".

Durante la conferencia de prensa informó que sus elementos tuvieron que mimetizarse con el entorno, es decir, se tuvieron que infiltrar disfrazados de mendigos, albañiles y reparando cercas de algunas casas del fraccionamiento.

Sin embargo, el informe de la Policía Federal detalla que a las 18:30 del 30 de agosto de 2010, varios de sus elementos tuvieron una persecución con unos vehículos que iban a exceso de velocidad mientras realizaban "acciones de prevención del delito", en el municipio de Lerma del Estado de México.

Cerca del poblado de Salazar, 3 vehículos Chevrolet Cruze, Chevrolet Malibu y un Ford Focus rebasaron a alta velocidad a los policías, después de seguirlos durante 4 kilómetros finalmente lograron detenerlos, para ese momento no sabían quiénes eran.

Cuando la Policía Federal empezó a recabar datos generales, uno de los detenidos confesó que era narcotraficante y comenzó a narrar su historia delictiva, así como sus vínculos con los cárteles de Juárez, Sinaloa, del Golfo, y con los Beltrán Leyva.

La persona contó su historia delictiva, iniciando a los 19 años de edad, se identificó como el responsable de levantones y ejecuciones a integrantes de organizaciones rivales, así como el reclutamiento de autoridades, además de la distribución nacional e internacional de estupefacientes.

Las contradicciones en la detención de Édgar Valdez Villarreal. En diversas entrevistas con algunos medios de comunicación el comisionado fue cambiando la versión sobre la detención, uno de los principales factores de la contradicción fue que en las declaraciones del secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, diferían con la versión de la Policía Federal.

El siguiente fue el lugar donde lo detuvieron, al principio fue en una casa de seguridad, en una villa rústica, luego que fue próximo a una finca y al último que fue en el jardín de la finca.

Otro factor de contradicción fue que se resistió al arresto, pero la ventaja que tuvieron las autoridades le impidieron escapar.