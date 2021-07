La política de seguridad se mantiene, "no soy Peña ni Calderón": AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó esta mañana que su política de seguridad, que se resume en tres palabras ("Abrazos, no balazos"), se mantendrá aunque lo critiquen. "Yo no soy [Enrique] Peña, yo no soy "[Felipe] Calderón", dijo.

En su conferencia de prensa matutina, advirtió que sus opositores quieren que se equivoque, es decir, que utilice la mano dura, la fuerza del Estado mexicano, y que provoque una matanza para luego decir que es igual a otros. "No somos iguales", sostuvo.

Todo esto fue en respuesta a preguntas sobre lo que está pasando en Aguililla, Michoacán, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tomó el pueblo a sangre y fuego.

Una reportera le preguntó si piensa ir pronto. Dijo que no, que no va a exponerse a la prensa "amarillista".