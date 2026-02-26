"La reforma es un compromiso con el pueblo"

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum hizo pública su propuesta de reforma electoral y dijo que es una victoria porque no cedió frente a lo que pudiera ser una negociación para que todo el mundo aprobara lo mismo.

En su conferencia, la Mandataria afirmó que enviará su iniciativa "por congruencia" y que serán las bancadas las que la voten y la ciudadanía verá quién busca quedarse con sus privilegios.

"Nosotros la vamos a enviar, es un compromiso de la Presidenta con el pueblo. Quien la quiera apoyar, bien. Quien quiera mantener el privilegio de las listas, pues también la gente los va a señalar, cualquiera que sea el partido político. Este es un compromiso que hice yo de los 100 puntos", dijo.

Entre los principales cambios está la desaparición del Programa de Resultados Preliminares (PREP) en cada elección y la reducción de 25% del gasto ordinario del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los partidos, que dejaría un ahorro de hasta 13 mil millones de pesos.

La Presidenta explicó que si el sistema electoral mexicano llega a costar 64 mil millones de pesos, más lo que gastan los 32 senadores que se pretenden eliminar y los sueldos elevados de diputaciones locales, "entonces estamos hablando como de 74 mil millones de pesos". De ese dinero, 25% menos son entre "12 mil y 13 mil millones de pesos", detalló.

La reforma también reduce de 128 a 96 los senadores, eliminando la lista nacional y dejando la representación proporcional sólo en 32 escaños de primera minoría (segundos lugares). También se baja de 48 a 35 los minutos oficiales en radio y TV de los partidos en tiempo de campaña.

Claudia Sheinbaum también aseguró que su propuesta de reforma "no busca instaurar un partido de Estado ni un partido único", sino mantener la pluralidad política conforme al porcentaje de votación que obtenga cada fuerza.

"Les decía a los compañeros que yo siempre estuve en contra de las listas pluris, sí de la representación de las minorías, pero las listas pluris yo nunca he estado de acuerdo, tanto que tuve oportunidad de ser diputada plurinominal y senadora plurinominal en 2009 y en 2012, y me negué".