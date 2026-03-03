La reforma, sin el visto bueno

Ciudad de México.- A pesar de que se había dicho que la reforma electoral de la presidenta, Claudia Sheinbaum, sería enviada este lunes, se pospuso el proyecto, en medio de críticas por su contenido y rechazo generalizado por todos los grupos parlamentarios, con excepción de Morena.

Según fuentes involucradas en la negociación, la presidenta Claudia Shienbaum Pardo pidió que no se le mueva ni una sola coma a su propuesta, en tanto que los líderes del Partido Verde y del Partido del Trabajo ya señalaron que no apoyarán la reforma tal como está.

Los aliados han sostenido que el proyecto "no le conviene a nadie", e incluso el PT, dirigido por Alberto Anaya, dijo públicamente que "no avalaremos "ninguna regresión que atente contra la democracia".

Hasta ahora el único grupo parlamentario que ha apoyado la reforma electoral es el de Morena.

La iniciativa prevé que la Cámara de Diputados tendrá 500 representantes, todos electos por votación directa: 300 serán votados por distrito electoral (mayoría relativa); 97 serían candidatos que no resultaron ganadores, pero obtuvieron los mejores resultados en su partido; 95 de votación directa por circunscripción y por partido político, para elegir a un hombre y una mujer.

El Senado se integrará por 96 senadores, 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría.

La iniciativa contempla un decremento de 25% en el costo total de las elecciones, con una reducción a los recursos del INE de los partidos políticos, de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y tribunales electorales.

Los análisis de Morena advierten que, ante la falta de acuerdos con sus aliados, la reforma nacerá muerta, pues no hay forma de que logre la mayoría calificada.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, informó que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral está concluyendo la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que no sería enviada la noche de este lunes, como estaba programado.

Tras salir de una reunión con Sheinbaum en Palacio Nacional, Monreal indicó que "en el trayecto de las horas se concluirá".

"Nosotros estamos preparados para iniciar todo el proceso legislativo. Habrá un debate amplio, habremos de respetar a nuestros aliados, profundizar nuestro convencimiento de la propuesta de nuestra Presidenta y tratar de convencer a los adversarios", declaró.