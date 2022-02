La secretaría de Economía Tatiana Clouthier se va de gira a Dubái

Del 20 al 23 de febrero, en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, promoverá denominaciones de origen de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas.

Para ello realizará una gira de trabajo en donde visitará Expo 2020 Dubái -una feria que inició el 1 de octubre y terminará el 31 de marzo- en donde sostendrá reuniones con agrupaciones comerciales y empresariales.

Además de que encabezará el evento "Flavours of Mexico: MSMEs and Denominations of Origin", junto con la titular de la Unidad de Desarrollo Productivo, Ana Bárbara Mungaray. También "ratificará la firma del Memorándum de Entendimiento con Dubai Port World, con el que México se incorpora al programa World Logistics Passport".

México y Emiratos Árabes Unidos comerciaron 923.4 millones de dólares en el 2021, lo que lo ubicó como el socio comercial número 46 y el segundo entre los países de medio oriente.