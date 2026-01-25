logo pulso
La tormenta deja nevadas en Chihuahua

Reportan un ambiente muy frío en la zona serrana de Chihuahua, con acumulación de nieve

Por El Universal

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
A
La tormenta deja nevadas en Chihuahua

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua..- La tercera tormenta invernal de la temporada y el frente frío número 31 dejaron hasta el mediodía de este sábado al menos tres municipios nevados en el estado de Chihuahua.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante las primeras horas de este sábado se registró la presencia de nieve en tres puntos del estado.

De acuerdo con los reportes de las unidades municipales de Protección Civil, la caída de nieve se presentó en la localidad de El Vergel, municipio de Balleza, así como en el tramo carretero Puerto Los Lobos y en el Largo Maderal, en el municipio de Madera.

También se reportaron precipitaciones similares en la zona de Basaseachi, en el municipio de Ocampo.

Estas condiciones han generado un ambiente muy frío en la zona serrana de Chihuahua, con acumulación de nieve en las partes altas.

En cuanto a lluvias, se reportaron acumulados de 16.2 milímetros (mm) en Madera y 4.2 mm en El Vergel.

Para este sábado 24 se prevén heladas y temperaturas máximas cercanas a los 4 °C en Madera y El Vergel.

Además, se pronostican vientos con ráfagas que podrían superar los 75 kilómetros por hora (km/h) en Balleza y hasta 65 km/h en Madera, lo que podría ocasionar baja visibilidad en algunos tramos carreteros.

El domingo continuará el ambiente muy frío a frío intenso en la Sierra Tarahumara, con heladas matutinas y cielo de despejado a parcialmente nublado.

Se esperan vientos de 5 a 15 km/h, con ráfagas que podrían superar los 55 km/h en municipios como Balleza y Cuauhtémoc, así como temperaturas mínimas de hasta -7 °C en Creel, Guachochi y El Vergel.

Para el lunes, la masa de aire ártico mantendrá condiciones muy frías en gran parte del estado, especialmente en la zona serrana, donde se esperan heladas intensas y temperaturas mínimas de hasta -8°C.

