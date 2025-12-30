La tradición de 12 uvas, más accesible

Ciudad de México.- Locatarios del mercado de la Merced, en la alcaldía Venustiano Carranza comenzaron con la venta de uvas para la cena de Año Nuevo, para que las familias puedan cumplir con la tradición de comer doce uvas a la medianoche.

Los precios del kilo de esta fruta en este centro de abasto oscilan entre los 80 y 140 pesos, dependiendo del color y el tipo, pueden encontrarse un poco más económico en 70 pesos o en hasta 150 pesos.

Los comerciantes coincidieron en que aunque se trata de un precio alto para los consumidores es más accesible en comparación con el año pasado, cuando el costo de este producto rebasó los 200 pesos por kilo.

Guadalupe Domingo, locataria ubicada en la puerta ocho del pasillo central de La Merced, comentó que este año la uva verde se vende en 150 pesos el kilo, mientras que la roja se ofrece en 120 pesos.

De acuerdo con la comerciante, la uva roja es la que más están llevando los clientes en estos días previos al cierre de año, pues es más económica.

En un recorrido realizado por El Universal se pudo constatar que en la puerta 20 del pasillo 3, comerciantes ofrecen la uva roja sin hueso en 70 pesos el kilo, mientras que otras presentaciones alcanzan los 100 pesos.