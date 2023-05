La transformación no es un ave de paso: Adán Augusto López

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 9 (EL UNIVERSAL).- De gira de trabajo por Baja California, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguró que la transformación del país no es un ave de paso, por lo que es necesario trabajar en unidad para dar continuidad a este proceso que comenzó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Acompañado por la gobernadora, el funcionario federal y aspirante a la candidatura presidencial manifestó que en Baja California y a nivel nacional va a continuar la Cuarta Transformación.

En su discurso, durante la presentación del Plan de Rehabilitación de Vialidades e Infraestructura 2023, afirmó que en unidad se construye la transformación, y sostuvo que "lo que el gobierno federal y el presidente de la República han venido cumpliendo, se debe al apoyo, al trabajo de los legisladores federales, no nada más en cuestión de leyes, sino también en cuestión presupuestal. Si ellos no ayudaran ni aportaran su trabajo, su talento en el proceso de transformación, nos hubiéramos quedado truncos".

En la Unidad Deportiva Raúl Ramírez Lozano, el titular de Gobernación comentó que en esta entidad quedaron atrás las oscuras noches que vivieron, y muestra de ello, dijo, es que el presidente de México apoya con todo al gobierno de Baja California.

En este sentido, destacó que López Obrador instruyó que antes en 15 días acuda a esa entidad el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, para reunirse con la gobernadora y atender el caso de la carretera de Ensenada.

"Son seis kilómetros los que requieren urgentemente del mantenimiento de la carretera escénica, ese es un compromiso del presidente que los vamos a cumplir, aunque iniciemos ahora la primera etapa", ofreció.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda manifestó que con la presencia del secretario de Gobernación se sienten "muy a gusto". Además, agradeció el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien es un motor fundamental para avanzar en la transformación.