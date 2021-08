La UIF entrega información de Pío López al INE y a Fiscalía Electoral

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que sobre el caso del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador, al recibir dinero en efectivo de David León, ya les entregó información, tanto al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. En conferencia de prensa después de participar en la Reunión Plenaria de los diputados de Morena, Santiago Nieto, dijo que después de esta entrega ahora le corresponderá al propio INE y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales decidir sí hay alguna irregularidad o no electoral.

"Respecto al caso de los hermanos del presidente López Obrador, conmigo él fue muy claro y dijo que si había algún tipo de irregularidad que se hiciera de las autoridades competentes. Le hemos entregado información tanto al Instituto Nacional Electoral (INE), como a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales respecto a Pío López Obrador, y respecto a David León, se cumplió con la instrucción en virtud de que no puede existir, de acuerdo con la posición del Presidente de la República, ningún espacio de impunidad. Ahora quien va a decidir sí hay una irregularidad o no electoral será el INE y será evidentemente, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales", explicó.

Cabe recordar que en octubre pasado se reveló un video en el que el ex titular de Protección Civil, David León le entrega dinero en efectivo al hermano del presidente, Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador, presuntamente para apoyar a Morena en el 2015, y el propio titular del Ejecutivo, aseguró que se trató de una aportación.