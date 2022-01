La UIF impugnará desechamiento de amparo contra liberación de Lozoya

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que impugnará el desechamiento del amparo que promovió contra la orden de liberar a Emilio Lozoya.

La UIF, encabezada por Pablo Gómez, indicó que promovió el amparo en su calidad de parte ofendida en el proceso penal que se sigue contra Lozoya por el caso Agronitrogenados y no como persona moral.

Consideró que la resolución del Tercer Tribunal Unitario, en la que declaró que el patrimonio de la UIF no resulta perjudicado con la orden de liberar a Lozoya, no fue correcta.

En consecuencia, indicó que presentará un recurso de queja contra la resolución del Unitario mismo que deberá ser resuelto por un Tribunal Colegiado.

Lozoya gana primera batalla del día

Un tribunal federal desechó la impugnación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra la orden de liberar al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.

El Tercer Tribunal Unitario en materia Penal, en la Ciudad de México, desechó de plano la demanda de amparo presentada por la UIF, encabezada por Pablo Gómez, contra la orden emitida por el Primer Tribunal Unitario de poner en libertad a Lozoya por el caso Agronitrogenados.

"No genera una transgresión directa al patrimonio de la persona moral ofendida, pues resulta evidente que el imputado sigue sujeto a proceso a través de las medidas cautelares impuestas en la audiencia de veintiocho de julio de dos mil veinte.

"Además, conforme al numeral 155 del citado código, las medidas cautelares no pueden ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o una sanción penal anticipada. Por consiguiente, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal prevista en los citados artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 7, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se desecha de plano", señaló el Tribunal.

En consecuencia, la orden de liberar a Lozoya Austin sigue vigente.

Este miércoles se realizará una audiencia en el caso Odebrecht, en la que el juez de control deberá revisar nuevamente si el exfuncionario debe o no permanecer en prisión preventiva de oficio.

Si el juez determina revocar la prisión preventiva, la libertad del ex director de Pemex se tendrá que ejecutar de manera inmediata.