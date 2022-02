"La unidad del país se construye con justicia honesta", dice Zaldívar

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- Al conmemorar el Día de la Bandera, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, afirmó que la unidad del país se construye con justicia honesta, cercana a la gente y con vocación transformadora.

"Capaz de incidir en la vida de la ciudadanía, sobre todo de los pobres, los vulnerables, y los olvidados, con profesionalismo, vocación de servicio y sensibilidad social".

Como orador en la ceremonia del Día de la Bandera realizada en el Campo Marte, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, los presidentes del Congreso, Gabinete y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, el presidente del Poder Judicial expresó que el futuro se construye en democracia y desde la Constitución, sus valores y principios.

"Tenemos una tradición compartida para dialogar, un lenguaje de valores que empodera a la ciudadanía, para actuar como agentes de transformación y movilizar sus causas con fuerza y eficacia, hablando a través de la Constitución y no en contra de ella".

El ministro presidente de la SCJN señaló que conmemorar la bandera nacional es rendir tributo a nuestra historia, a las gestas que no dieron patria, a las luchas que afianzaron nuestra independencia y conquistaron la promesa de una nación libre y soberana.

"Su lucha nos recuerda que somos una misma colectividad, que a pesar de nuestras diferencias, es más lo que nos une, que lo que nos divide, que nos acercan nuestras tradiciones y nuestra cultura. Que nos fortalece nuestra diversidad, que nos hermanan nuestros anhelos más profundos de justicia".

"Su sacrificio nos recuerda que no hay libertad sin justicia social; y que no hay justicia desde la indiferencia. Que debemos conectar con el dolor humano y luchar por quienes menos tienen, por quienes padecen el hambre, el desamparo y la violencia; que debemos sentir su dolor como propio, y mirar el mundo a través de sus ojos", destacó.