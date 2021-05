La vacuna AstraZeneca además de la covid también combate aislamiento y desempleo, dice Slim Domit

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso, destacó la colaboración entre los gobiernos de México y Argentina, junto con la Fundación Carlos Slim, Liomont y AstraZeneca, para desarrollar la vacuna contra coronavirus.



En conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Slim Domit destacó la colaboración de ambos países y de empresarios para cumplir "con excelencia los exigentes requerimientos" de la dosis de AstraZeneca, "un proyecto sin fines de lucro para nadie, que la ha convertido en la vacuna más accesible".

"Salvar muchas vidas y recuperar la actividad económica para poder rescatar el regreso a la normalidad. Esta vacuna no solamente combate el Covid, sino sus efectos; el aislamiento, el deterioro económico y el desempleo (...) es con la colaboración de todos como no hay reto que no podamos superar", dijo Slim Domit en Palacio Nacional.

Indicó que esta pandemia nos sorprendió a todos en el mundo, tocando lo más preciado que podemos tener como sociedad, "la salud y la economía".

Slim Domit refirió que la Fundación Carlos Slim desde el principio de la pandemia buscó apoyar y contribuyó en acciones como el apoyo a instituciones públicas de salud y la construcción temporal de la unidad ubicada en Centro Banamex, y buscar que México y Latinoamérica pudieran contar con una vacuna "desarrollada en la región para la región".

"La fundación contribuyó apoyando el financiamiento a riesgo, aun antes de terminar las fases clínicas de la vacuna, promoviendo la transferencia de tecnología para poder fabricar la sustancia activa, envasar, estabilizar y distribuir para todos nuestros países", expresó.

Asimismo, Slim Domit señaló innovaciones muy relevantes durante el proceso que han fortalecido la capacidad del sector de salud de México y Argentina, además que se ha cumplido con el tiempo en los procesos más estrictos de control de calidad y seguridad para poder tener vacunas efectivas.