Ladrón roba e incendia casa en Saltillo; familia festejaba a Virgen

Desde San Juan de los Lagos, Jalisco, mientras la familia veneraba a la Virgen de ese lugar, Isabel Martínez se enteró de la mala noticia: robaron e incendiaron su casa en Saltillo. La vivienda ubicada en la colonia Villas de la Angostura, al sur de la ciudad, quedó inhabitable dejando a la familia sin lugar para celebrar Navidad. La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el hecho para dar con el paradero y detener al ladrón.

"Nosotros, mi esposo Raúl, mis dos hijos y yo andábamos en Jalisco, cuando me habló mi vecina Alicia a mi celular para preguntarme donde me encontraba porque de mi casa estaba saliendo humo. Mi esposo le habló a Felipe, nuestro vecino, quien confirmó la versión de que algo se estaba quemando en mi vivienda.

"Le dijo además que la puerta de la cocina estaba abierta y la protección dañada, en ese momento llegaron patrullas de la policía y unidades de la central de bomberos, no sabemos quién reportó, pero el auxilio llego muy rápido", narró la mujer. Mencionó que supieron que se trató de un solo ladrón debido a que una de sus vecinas les mostró el video de su cámara de vigilancia donde se captó el momento en que el sujeto salió de la vivienda con la pantalla, la computadora, una laptop, un patín y otros aparatos eléctricos.

"El esfuerzo de muchos años de trabajo quedó hecho cenizas, camas, estufa, sala, comedor, refrigerador y el resto de los muebles", dijo la afectada con tristeza. "Esto no tiene nombre ni perdón de Dios" dijo la mujer. Este miércoles, el matrimonio presentó la demanda ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE). Exigen a las autoridades investiguen con celeridad para identificar, ubicar y arrestar al delincuente.

Reclaman que el caso se lleve hasta las últimas consecuencias, que sea enjuiciado, les pague el monto total de daños y lo metan a la cárcel. La familia, que vive provisionalmente en un cuarto con los suegros de ella, no puede cuantificar los daños porque eran muebles que compraron hace varios años. El incendio destruyó todas sus pertenencias, por lo que solicitan ayuda y donativos, mismos que agradecen de antemano. A quien desee apoyar a la familia, pueden depositar a la tarjeta 4130 9801 0771 0046 del Banco Afirme.