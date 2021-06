Lamenta AMLO suspensión definitiva contra aprehensión a Cabeza de Vaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como lamentable que un juez otorgara una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca (PAN), por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

No obstante, el titular del Ejecutivo dijo que este tipo de resoluciones judiciales deberán ser respetadas y acatadas, a fin de mantener el Estado de derecho.

"Tenemos que actuar de manera institucional, independientemente de las decisiones de los jueces, que son lamentables. No es posible que el Poder Legislativo decida que procede el desafuero y debe de llevarse a cabo la investigación contra del gobernador de Tamaulipas, que las autoridades competentes hagan su trabajo y, de repente, el juez ampare", detalló.

Explicó que es un derecho del mandatario estatal, pero cuestionó que tan común son estos recursos de suspensión para los ciudadanos que no tienen recursos.

"¿Se ampara a Juan Pueblo? ¿Se le protege? No, ese es el problema que tienen el Poder Judicial, que protege y ampara a las élites, a los potentados, a los representantes de la llamada clase política o a los dueños de las grandes corporaciones, es una justicia de élite".

El presidente López Obrador fustigó que solo se castiga al que no tiente agarraderas, al que no tiene con que comprar su inocencia.

"Eso está mal, pero hay que respetar la decisión del juez, porque queremos vivir en un auténtico Estado de derecho, no es un Estado de chueco o de cohecho, se respeta la decisión, pero no debe pasar desapercibida, tenemos que denunciarlo, porque antes ni siquiera era eso".