Lamenta Cossío que AMLO denoste a juez por suspender su reforma

El ministro en retiro, José Ramón Cossío, señaló que "es muy desafortunado que el presidente Andrés Manuel López Obrador utilice la tribuna para denostar a un juez en funciones" tras las acusaciones que desde "La Mañanera" se hicieron esta mañana en contra del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien concedió amparos para frenar la entrada en vigor de su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

"El juez emitió la suspensión de forma correcta", dijo Cossío quien también fue señalado de estar, junto a Claudio X. González, detrás de dicha suspensión de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

Entrevistado por Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Cossío rechazó las acusaciones. "Yo no estoy trabajando con Claudio X. González. Yo estoy haciendo otro tipo de cosas, algunas relacionados con su gobierno como el Plan Nacional de Derechos Humanos. Hay una intencionalidad de salirse por otro lado de la discusión del juez", aseguró.

Las acusaciones de AMLO contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió una investigación al Consejo de la Judicatura Federal en el Poder Judicial por la actuación del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien concedió amparos para frenar la entrada en vigor de su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, pues señaló que esta suspensión se dio de manera veloz "y se cumplió como pocas veces de que la justicia tiene que ser expedita; fue vía rápida".

AMLO dijo que envió una carta a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En conferencia matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que, a pesar del enviará esta carta, respeta la autonomía del Poder Judicial y del derecho al amparo.

AMLO acusa e ministro en retiro también

El Presidente también acusó al ministro en retiro, José Ramón Cossío Díaz, de estar interesado en esta suspensión, junto con Claudio X González y a empresas extranjeras.

"Me refiero entre otros actores a empresas eléctricas extranjeras como Iberdrola de España, que incorporó a su nómina a una antigua Secretaría de Energía del gobierno federal y el mismísimo expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, estos intereses corren por activos que cuenta con el apoyo de la empresa empresarial nacional y extranjera ha conformado un llamado puro jurídico para oponerse a las obras que hemos emprendido para la transformación del país, este agrupamiento conservadores reaccionario destaca entre otros Claudio X Gonzalez, seudo defensor de la sociedad civil.

"Entre ellos se encuentra también el ex ministro José Ramón Cossío quien cuando estuvo en funciones en el poder judicial legalizó injusticias grupos minoritarios o guardó silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades", dijo en su conferencia esta mañana.