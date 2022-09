Lamenta GIEI renuncia del fiscal Gómez Trejo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- Como un "hecho sumamente lamentable", calificó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) la renuncia del titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo.

Claudia Paz y Paz, integrante del GIEI, aseguró en conferencia de prensa este jueves que el fiscal Gómez Trejo actuó con integridad, independencia, profesionalismo y tenía la confianza de los padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos.

"Nosotros trabajamos con él durante este tiempo, de una forma directa y no sólo es su renuncia, sino por qué renuncia por indebidas intromisiones en su trabajo y señalar también que no sólo él renunció, renunciaron otras fiscales mujeres que también vieron atropellada su independencia y actividad profesional".

Paz y Paz dijo que en esas condiciones no se puede esclarecer ni investigar un hecho, "no se puede realizar una solicitud de órdenes de aprehensión que fue concedida por un juez que debió analizar el mérito que tenía y luego quitarlas y decir ya no quiero hacer la acción penal".