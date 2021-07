Lamenta Kenia López que AMLO se ocupe en dinamitar a la OEA

La vicecoordinadora del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Kenia López Rabadán, lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ocupe su tiempo en que ver cómo dinamita organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), en lugar de dedicarse a definir una buena estrategia de combate a la tercera ola de la pandemia y reconstruir al país, muy afectado por los estragos de la Covid-19.

En conferencia de prensa virtual, la senadora panista criticó que López Obrador pretenda la sustitución de la OEA por un organismo "verdaderamente autónomo", porque señaló, al presidente todo lo que no le gusta lo quiere destruir.

Además, reprobó que su obsesión rebase la fronteras mexicanas y que el diferendo con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, le haga suponer que puede proponer la creación de un organismo "que no esté subordinado a Estados Unidos".

"Que deje de soñar, que deje de inventar, que se ponga a trabajar en México y que antes en sustituir a la OEA o querer disminuir a Almagro, lo que tiene que pensar el presidente es cómo resolver las muertes en este país. Es terrible lo que se está viviendo en esta tercera ola de Covid y, sigue irresponsablemente sin usar cubrebocas. No hay una política clara de salud y estamos viendo el nivel de muertos en nuestro país como los estamos viendo a principios de marzo de este año. Es terrible que en lugar de ponerse a reconstruir su país, que para eso le pagamos, está pensando en cómo dinamitar organismos internacionales", enfatizó.

López Rabadán criticó que López Obrador esté más preocupado por las elecciones presidenciales de 2024 y de cómo llevar acarreados a la consulta popular del 1 de agosto próximo que por salvaguardar la salud de los ciudadanos, principalmente, la de los jóvenes que ahora son los que se están contagiando de Covid-19.