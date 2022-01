Lamenta Monreal que morenistas diriman diferencias en medios

CIUDAD DE MÉXICO, enero 23 (EL UNIVERSAL).- En respuesta al acuerdo de 30 senadores de Morena, que convocaron a una reunión el próximo viernes para desconocer la Comisión Especial para Investigar Abusos de Autoridad en Veracruz, el líder del grupo parlamentario morenista, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que no estaba enterado de la inconformidad de los legisladores y lamentó que estos temas se diriman en los medios de comunicación y no internamente.

"Son temas que debemos abordar y para lo cual siempre he mostrado disposición. Tenemos todo el sábado, domingo o lunes; no veo razones para polarizar posiciones ni tampoco para debatir estos temas en los medios de comunicación, cuando son decisiones internas que deben unificarnos, no dividirnos", expresó en un comunicado dirigido a sus compañeros de bancada.

Ricardo Monreal recordó que se aproxima un periodo de sesiones difícil, pues "no basta nuestra mayoría simple, requerimos mayorías calificadas y debemos actuar con respeto internamente y también con los otros grupos. Así lo creo y en congruencia con ello me he conducido".

En este sentido, afirmó que lo único que ha hecho al frente del grupo parlamentario es darle a cada uno de sus integrantes un trato digno e igualitario. "Nadie puede señalar un maltrato o una falta de atención de mi parte y tampoco daré motivo para ello, ni ahora ni nunca", puntualizó.

El senador morenista dijo no tener inconveniente para reunirse con su bancada "y deliberemos asuntos generales, entre ellos, el relativo a la comisión sobre el tema Veracruz y que, como siempre, se tomen las decisiones por mayoría, dado que es el Pleno el que formalmente resuelve la constitución de comisiones".

Aunque, el legislador aclaró que lo que existe es un grupo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), no una comisión, que deberá ser, en su caso, aprobada por el Pleno, una vez que inicie el periodo de sesiones ordinarias.

Ricardo Monreal salió en defensa del secretario técnico de la Jucopo, José Manuel del Río Virgen, preso desde el 22 de diciembre del año pasado como presunto autor de un asesinato, quien subrayó, es víctima de una infamia.

Del mismo modo, invitó a los senadores que tengan interés, a "ver el expediente de nuestro compañero y encontrarán que la acusación no tiene ninguna base".

Adelantó que seguramente la justicia federal lo protegerá, "además de que el delito de ultrajes a la autoridad se ha derogado, para beneficio de la ciudadanía de ese estado".

"Considero que él y quienes están en su misma posición merecen nuestra mínima solidaridad, porque, si permitimos este tipo de excesos, a cualquiera le podrá ocurrir lo mismo; además, es nuestra esencia como movimiento y, como fundador del mismo, sé que es nuestro propósito defender a las personas más vulnerables", subrayó.

En alusión al lema de la reunión convocada por los senadores inconformes, "Somos leales al proyecto de la Cuarta Transformación y al presidente Andrés Manuel López Obrador", el coordinador de la bancada enfatizó que "todos somos leales al presidente de la República y hemos actuado de conformidad con ello en las propuestas legislativas que nos ha encomendado".

Recordó que todas las reformas -constitucionales y legales-, así como acuerdos internacionales y nombramientos se han aprobado.

"No hay ninguna ley ni un solo nombramiento ni instrumento internacional que se haya detenido o esté pendiente entre aquellos que interesan a la República, por eso no puedo aceptar que pongan en duda la lealtad de todo el grupo para con el presidente de México", sentenció.

"Éstos son momentos complejos, compañeras y compañeros, difíciles, que nos imponen perseverancia, unidad, humildad y serenidad. Deseo que todo se resuelva respetándonos y dialogando, y que la mayoría decida", finalizó Monreal Ávila su comunicado.