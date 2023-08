Lamenta ONG propuesta de crear "banco de reserva de medicinas"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 2 (EL UNIVERSAL).- La propuesta de crear un "banco de reserva de medicamentos" del presidente Andrés Manuel López Obrador llega tarde, porque el desabasto de medicamentos para pacientes con enfermedades psiquiátricas y/o neurológicas dejó a muchos de ellos con secuelas y afectaciones graves, señaló Jorge Elías Téllez Pérez, vocero del colectivo Medicamentos para Mentes Libres Mx.

"¿Cómo es posible que hoy en la mañanera, Andrés Manuel López Obrador, presidente, mencione que ahora quiere crear un banco de medicamentos? ¿Y los compañeros que sufrieron tanto daño, como Jordi, el hermano de Ximena Vázquez, de nuestra compañera? ¿Cómo lo va a ayudar?", cuestionó en un video que compartió en sus redes sociales.

Jordi Vázquez, paciente que sufrió el desabasto de medicamentos, actualmente no tiene respuesta neurológica debido a la falta de su tratamiento y a que se le cambió el medicamento para tratar de suplir la Clozapina que durante seis años le permitió llevar una vida normal.

Hace cuatro meses, cuando inició el desabasto por el cierre que implementó la Cofepris de Psicofarma, empezó a sentirse mal y tuvo que ser hospitalizado, contó su hermana Ximena.

"Lo que queremos es ver de qué manera se le va a ayudar a la compañera Ximena Vázquez con todos los gastos, material, diferentes insumos que su familia necesita para darle la atención para que Jordi lleve una vida plena y atendido", apuntó Téllez Pérez.

Lamentó que apenas, después de meses de desabasto, el titular del Ejecutivo apenas plantee una posible solución, después de que no previeron las consecuencias graves que trajeron sus actos contra la empresa farmacéutica.

"Podríamos decir, va a servir como para evitar un nuevo desabasto, pero de verdad que van a tapar el pozo ahorita, ¿por qué no lo taparon antes? De verdad que no me cabe en la cabeza que gente que esté a cargo de la salud pública no haya pensado en tapar el hoyo antes de que se caiga alguien.

En ese sentido, esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de "una especie de farmacia" en la Ciudad de México para tener "todas las medicinas del mundo"

Por otro lado, Jorge Elías Téllez también se refirió a la suspensión que le fue levantada a Psicofarma, y señaló que debe iniciar cuanto antes su producción, ante la inminente amenaza de un nuevo desabasto de medicamentos psiquiátricos.

"Ahora le toca a Psicofarma hacer su chamba, que no vayan a salir como cuando empezaron a liberar los lotes, que la logística era muy compleja, no, ellos ya saben que tienen que hacer. Y estamos esperando todavía un comunicado de la farmacéutica para que nos diga tiempos, fechas y comercialización, se están tardando", especificó.

Cabe recordar que ayer, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) determinó levantar las medidas de suspensión a la empresa Psicofarma, y podrá reactivar su producción; además de que le impuso una multa de hasta 68 mil unidades de medida y actualización (UMA), equivalentes a más de siete millones de pesos.