Lamenta PAN en el Senado suspensión de encuentro con Kamala Harris

La bancada del PAN en el Senado de la República informó que no fue consultado sobre la posible reunión, y su posterior cancelación, con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en el marco de su visita a nuestro país, y lamentó que no se haya concretado por la importancia de la relación bilateral con el vecino del norte.

Las senadoras y los senadores panistas consideraron que hubiese sido de gran importancia para abordar la amplia y compleja agenda de diálogo y cooperación entre ambos países.

"Dada su calidad de exsenadora de los Estados Unidos, el diálogo con la Vicepresidenta cobra especial relevancia en términos de la agenda de diplomacia parlamentaria y del intercambio entre la pluralidad de expresiones consustanciales a la democracia", señalaron.

Indicaron que para su cancelación se aducen razones asociadas a la supuesta rispidez del proceso electoral del 6 de junio y una falta de consenso entre los partidos sobre el formato y la modalidad; sin embargo, subrayaron, la bancada no fue consultada.

"En razón de ser ajenos a estas diligencias y supuestas discrepancias, es que queremos señalar la importancia que resultaría para el Senado mexicano reconocer la investidura de la vicepresidenta Harris y sostener un diálogo respetuoso y enriquecedor en temas bilaterales, considerando que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Senado de la República la facultad exclusiva de analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal", insistieron.

Los senadores de Acción Nacional reiteraron su interés en aportar a una política exterior de Estado y construir un diálogo global y bilateral.

"Estamos en la mejor disposición para hacerlo con respeto, madurez y apertura en los términos que la civilidad política y responsabilidad diplomática lo requieren", concluyeron.