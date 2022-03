Lamentan respuesta de Ebrard a EU ante supuesto espionaje de Rusia

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- Senadores de oposición lamentaron la respuesta del canciller Marcelo Ebrard en el sentido de que Estados Unidos debe dar pruebas sobre la presunta red de espías rusos en México, lo cual debe analizarse al más alto nivel y no con reacciones de "pleito de cantina", ni declaraciones al estilo de la mañanera.

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, Gina Cruz Blackledge, dijo a EL UNIVERSAL que el secretario de Relaciones Exteriores "debe tener una actitud más institucional en este tipo de temas tan delicados e iniciar una investigación interna para saber si realmente esta sucediendo esto en el país".

"Hay investigar internamente si se está dando esta coyuntura de espionaje de agentes rusos en México y no estar pidiendo pruebas a Estados Unidos", aseveró la senadora del PAN.

Dijo que sería muy delicado que exista está red y que el gobierno mexicano no tenga conocimiento o un diagnóstico de ello y por eso le esté pidiendo información a Estados Unidos.

"Estos temas se deberían tratar en reuniones institucionales al más alto nivel, existe una mesa de seguridad entre los dos países donde se deben tratar estos temas antes de emitir una declaración tan ligera", añadió.

Consideró como innecesaria la respuesta de Ebrard a un señalamiento tan puntal del gobierno de Estados Unidos, sobre todo, dijo, "ahora que se requiere una buena relación con nuestros vecinos y mayores socios comerciales".

---Respuesta de Ebrard a EU fue al estilo de la mañanera

El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, lamentó la respuesta "estilo de la mañanera" del canciller porque éste "no es un tema menor" por lo que deberían activarse los canales diplomáticos al más alto nivel, revisar la información de manera confidencial y no con declaraciones a los medios.

"Si Estados Unidos declara la existencia de esta red de espías rusos y México no tiene registro de esto, es un grave problema. Si las agencias de inteligencia que se están desmontando no saben nada de esto, entonces la pregunta es: ¿Qué otros temas no sabemos?".

Ello en el ámbito de espías, agentes, terrorismo o agentes de otros gobiernos que operan libremente en México, apuntó el exombudsman capitalino.

"Este tipo de temas, de discusiones tienes que tratarse con mucha más seriedad, con visión de Estado. No con una visión navajera, de pleito de cantina, estilo la mañanera. Son temas serios", indicó.

Hace una semana el jefe del Comando Norte estadounidense, Glen VanHerck, afirmó que la agencia de espionaje militar de Rusia (GRU) tiene en estos momentos desplegados en territorio mexicano más oficiales de inteligencia que en cualquier otro país del mundo con el objetivo final de influir en las decisiones que toma Estados Unidos.