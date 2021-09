Lamentan Segob, Conapred y Conavim expresiones de ministros de culto

La Secretaría de Gobernación (Segob), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres(Conavim), hicieron un llamado para no reproducir discursos de odio, que incitan a limitar los derechos humanos de las mujeres.

En un comunicado, las dependencias federales advirtieron que "resulta preocupante que en el contexto del reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un ministro de culto haga apología del feminicidio contra las mujeres que deciden abortar".

La Segob, el Conapred y la Conavim aludieron al caso del sacerdote Lázaro Hernández, del templo de San Juan Bautista de La Salle, en Monclova, Coahuila, quien criticó la decisión de la SCJN de prohibir la criminalización del aborto, y sostuvo en una de sus homilías que las mujeres que abortan "no sirven para nada" y propuso "¿por qué no matamos a la mamá que tampoco va a servir para nada?".

En otra homilía, el religioso apuntó: "No apoyen a las jóvenes matando a sus hijos para que dejen de estorbar y se diviertan. Mejor maten a sus hijas para que ellas no estorben".

Las dependencias subrayaron que los estereotipos y la discriminación de género persisten en México, se reflejan en una serie de falsas creencias sobre los roles de género de las mujeres y vulneran los avances de los mecanismos para la protección a sus derechos.

Recordaron que la sociedad mexicana está conformada por una diversidad que incluye a este sector de la población, que históricamente ha enfrentado una discriminación estructural.

"La discriminación hacia las mujeres no es aislada ni fortuita: sucede diariamente en todos los ámbitos de la vida y se refleja en patrones de trato desigual, discriminatorio, generalizado y masivo. Esta situación se agrava cuando se es mujer indígena, afromexicana, con alguna discapacidad o que viva con alguna otra condición de vulnerabilidad", remarcaron.

La Segob, el Conapred y la Conavim advirtieron que el respeto a los derechos humanos de las mujeres debe ser prioridad para alcanzar una sociedad con justicia social, al tiempo de que reafirmaron que es necesario garantizar el diálogo siempre en un marco de respeto, trato digno y escucha de las otras opiniones.