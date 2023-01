Lanzan artefacto explosivo en oficinas de gobierno en Morelia

A-AA+

MORELIA, Mich., enero 3 (EL UNIVERSAL).- Esta mañana de martes, un sujeto lanzó una granada de fragmentación al interior de las oficinas de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, ubicada en la ciudad de Morelia, Michoacán.

El hecho ocurrió en la sede principal de esa dependencia, ubicada en el número 120 del boulevard Arriaga Rivera, de la colonia Bosques Camelinas.

Tras el reporte, autoridades de los tres niveles de gobierno acudieron al lugar e informaron que el artefacto explosivo no detonó.

---Granada no detonó

Los reportes señalan que al ser analizada la granada de fragmentación, esta no detonó debido a que era vieja e inhábil.

El artefacto fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la 21 Zona Militar, donde fue destruido.