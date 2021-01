Lanzan campaña para reducir fiestas y reuniones ante Covid-19 en la CDMX

Ante el incremento de contagios y hospitalizados por Covid-19, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México informó que, en colaboración de mil 400 establecimientos de la Asociación Mexicana de Salones de Fiestas (AMEXSAF), La Association of Bridal Consultants (ABC) y la Asociación de Recintos y Banques de la Ciudad de México, puso en marcha la campaña virtual de concientización "Eventos responsables" para reducir las fiestas y reuniones en la capital.

En un comunicado de prensa, la dependencia indicó que el objetivo de esta campaña es tomar conciencia sobre uno de los principales problemas que vive la Ciudad en materia de proliferación de contactos, teniendo como ancla principal el hecho de que establecimientos dedicados a organizar fiestas y reuniones piden a las personas esperar para festejar, la mejor medida de ayudar es quedándose en casa.

Unos mil 400 recintos y espacios para eventos a lo largo de toda la Ciudad, forman parte del grupo de banquetes y salones de fiestas, que aglomeran oficios como meseros, floristas, músicos, choferes y transportistas y que operaban hasta antes de la pandemia el 98 por ciento de los eventos sociales en la Ciudad, hicieron un llamado a la ciudadanía a no organizar fiestas o reuniones, para bajar la curva de contagios de coronavirus.

El titular de Sedeco, Fadlala Akabani Hneide, resaltó la solidaridad del gremio dedicado a fiestas y eventos puesto que a pesar de no estar operando han sido sumamente cooperativos con el seguimiento de las medidas sanitarias.

"Reconozco el esfuerzo y conciencia social que han mostrado los organizadores de eventos como banquetes, bodas, graduaciones y demás encuentros sociales por seguir en todo momento el semáforo rojo al tiempo que concientizan a las personas por medio de estas campañas" indicó.

Por su parte el grupo de asociaciones del gremio del entretenimiento, hizo una invitación a la ciudadanía a cerrar la puerta a fiestas y reuniones y seguir las indicaciones de las autoridades, ya que es la mejor forma de reactivar la economía para todos.