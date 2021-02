Lanzan tierra y harina a diputada del PES durante transmisión en vivo

La diputada federal por el Partido Encuentro Social (PES), Nayeli Salvatori, fue atacada con harina y tierra este viernes mientras hacía una transmisión en directo en Cholula, Puebla.

Los hechos ocurrieron cuando la legisladora por Puebla y su acompañante se encontraban leyendo comentarios durante su transmisión, cuando un sujeto que descendió de un auto color rojo les lanzó un bote de tierra encima.

Tras el ataque, Salvatori aseguró que éste había sido planeado, pues, personas de las que no menciona el nombre, la habrían invitado a la pirámide de Cholula para que hiciera el enlace.

"Esto fue una coartada. No se vale que hagan este tipo de cosas. Y esto fue planeado porque... nos citaron acá y se me hizo raro que nos citaran acá", dijo aún cubierta en polvo y entre lágrimas por la acción.

Luego de que el video se diera a conocer en las redes sociales, la legisladora adelantó en su cuenta de Twitter que iría denunciar los hechos.

Nayeli Salvatori suele estar envuelta en polémicas por sus opiniones a favor de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, hecho que le ha generado, además de críticas, agresiones verbales contra ella.

Y @NaySalvatori Diputada Federal es agredida en las inmediaciones de la pirámide de #Cholula un par de personas le aventaron harina y tierra mientras realizaba una transmisión.



Condenamos totalmente la violencia de la que fue objeto #NaySalvatori no hay justificación. pic.twitter.com/gLK3PDCzW2 — Victor Cabrera (@victorcabreramx) February 27, 2021