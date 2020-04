Las 23 frases clave del discurso del presidente de México

Durante su informe trimestral el presidente, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que aún falta mucho tiempo para que concluya la emergencia por la pandemia del coronavirus Covid-19 pero confió en que el país saldrá adelante presentamos algunas de las frases más importantes enunciadas por López Obrador durante su discurso.

1.- "La corrupción, la más funesta de las pestes", afirmó AMLO en referencia a la situación de pandemia mundial por el coronavirus Covid-19.

2.- "A pesar de los pesares, saldremos adelante", refirió AMLO a esta situación de emergencia sanitaria en México.

3.- "Lo primero que hicimos fue adelantar 4 meses de pensión para adultos mayores", dijo el Presidente, haciendo una recapitulación de los programas sociales que de su gobierno.

4.- "Aunque poco, no como quisiéramos, hemos avanzado en la disminución de la incidencia delictiva", refiere avances específicos como en el delito de robo.

5.- "Cuando nos llegó el coronavirus, ya estábamos trabajando en mejorar el sistema de salud pública", dice AMLO, al hablar del sector salud.

6.- "Antes que otros gobiernos en el mundo empezamos a informar a la población, con el propósito de evitar la saturación de hospitales. Desde el primer momento tomamos la decisión de dejar la conducción a los técnicos. Los políticos no somos todólogos", reiteró el Presidente.

7.- "México es después de la India el país con menos infectados por coronavirus. Vamos bien, pero no nos confiemos. Sigamos cuidándonos en casa", dijo.

8.- "La parte más difícil de la epidemia está por llegar, pero tengo la certeza de que saldremos adelante", dijo.

9.- "Decidimos no aumentar los precios de los combustibles. Ahora Pemex vende la gasolina en 30% menos que antes de la pandemia".

10.- "Invertiremos 25 mil mdp en infraestructura, para agua y drenaje en diversas zonas del país".

11.- "El ISSSTE dará créditos personales desde 20 mil a 56 mil pesos por crédito, en beneficio de 670 mil trabajadores", anunció.

12.- " El Fovissste e Infonavit destinarán 177 mil mdp para otorgar créditos de vivienda en estos 9 meses para 442 mil 500 trabajadores. Esta acción de vivienda generará 270 mil nuevos empleos".

13.- "Estamos haciendo hasta lo imposible para no aumentar la deuda pública", dijo el presidente, al parecer, en respuesta a voces como la del ex presidente Calderón que sugerían mayor endeudamiento.

14.- Dijo además que sigue en marcha la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya.

15.- El presidente anunció 65 mil millones de pesos extra para Pemex, porque se le reducirá la carga fiscal.

16.- "Vamos a crear en 9 meses 2 millones de nuevos empleos. En estos hechos baso mi optimismo", afirmó el mandatario.

17.- A los que se buscan la vida día a día "no los vamos a dejar en el desamparo".

18.- "Puedo decir que contamos con el apoyo y la colaboración del sector privado nacional. La semana que entra daremos a conocer un programa de 339 mil mdp".

19.- "En esta crisis, transitoria, a cada quien le toca hacer su parte... he hecho una consulta y hay consenso. Se bajarán sueldos de altos funcionarios públicos, y se eliminarán aguinaldos desde subdirectores hasta el del Presidente de la República". AMLO anunció también una baja en gastos gubernamentales de publicidad, viáticos, operación y se ahorrará más en compras a proveedores.

20.- "No habrá despido de trabajadores al servicio del estado, en ningún nivel, pero se demandará más eficiencia, más entrega, más espíritu de servicio, mayor austeridad y honestidad total".

21.- Reconozco a los empresarios que han acatado indicaciones de parar actividades manteniendo empleos y prestaciones a sus trabajadores: AMLO.

22.- Inversión pública, empleo pleno y austeridad republicana, resume AMLO su plan para reactivación económica.

23.- "Pronto voy a convocar al pueblo de México a darnos abrazos en las plazas públicas, sin miedos ni temores", finaliza el presidente, en referencia a cuando terminen las medidas de distanciamiento social.