Las 8 entidades con riesgo de rebrote de Covid

En México, como en otros países, se están presentando signos de rebrote de Covid-19, confirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

En ocho estados hay indicadores de que la transmisión se está incrementando y que deben regresar a medidas de control general para reducirla.

En conferencia de prensa nocturna para dar a conocer el avance de la pandemia por Covid-19, el funcionario explicó que en julio se había alcanzado el punto máximo de la intensidad epidémica y que se había tenido un descenso en el número de casos y en el resto de indicadores; sin embargo, en la semana 41, a inicios de octubre, se comenzaron a observar cambios.

"Aunque todas y todos quisiéramos que la epidemia acabara de manera casi inmediata, o que no hubiera ocurrido, es muy importante mantener la conciencia de la realidad, de lo que es científicamente razonable esperar", dijo López-Gatell.

En ocho entidades: Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro y Guerrero se están presentando "indicadores con incrementos importantes o señales que están diciéndonos que la transmisión se está incrementando", señaló José Luis Alomía, director general de Epidemiología.

Esto quiere decir que, de acuerdo con la información que han reportado las entidades, se están incrementando algunos indicadores: ocurrencia de casos, porcentaje de positividad, hospitalizaciones y porcentaje de casos en la última quincena.

A la semana epidemiológica 41, es decir, a inicios de octubre, se reportan 874 mil 171 casos acumulados y 87 mil 894 personas que han fallecido a causa de coronavirus.

No habrá vacuna para menores de 18 años. Una vez que haya vacuna para Covid-19, no va a ser posible, "en ningún lugar del mundo", tener información necesaria para vacunar a menores de 18 años puesto que hasta el momento no se han realizado ensayos en niños y niñas para saber cómo funcionaría en ellos.

"Los niños y niñas no necesariamente vamos a tener la indicación para vacunarles, porque los ensayos clínicos de vacunas, todos los que hay, ninguno está incluyendo niños, personas menores de 18 años", dijo López-Gatell.

Señaló que el gobierno de México tiene la voluntad, el dinero, la capacidad y la decisión de vacunar a todos los que requieran ser científicamente ser protegidos.