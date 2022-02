Las calumnias siguen escalando: Loret

Ciudad de México.- Luego de que este martes fuera mencionada su esposa durante la conferencia del presidente Andrés M. López Obrador, Carlos Loret de Mola lamentó que las calumnias del mandatario sigan creciendo.

Mediante un mensaje en redes sociales, el columnista de El Universal condenó que ahora su esposa haya sido blanco de acusaciones en la rueda de prensa del mandatario, donde se mencionó que recibió presuntos contratos millonarios durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Señalamiento que es absolutamente falso, aseguró.

"Las calumnias orquestadas por el presidente siguen escalando: ahora contra mi esposa. Se dice en la mañanera que ella recibió un multimillonario contrato el sexenio pasado, lo cual es total y absolutamente FALSO", escribió.

Loret de Mola indicó que la acusación es una mentira que ha sido alentada por el "obradorato".

Y acusó al presidente de López Obrador de echar mano del señalamiento para "esconder los escándalos de la casa de su hijo en Houston y sus crecientes conflictos de interés".

"Inai no puede indagar"

Ante la petición del presidente López Obrador, para que Inai haga una investigación sobre los ingresos, bienes y origen de la riqueza de Carlos Loret de Mola, socios y su familia, la presidenta del Consejo Consultivo de dicho órgano autónomo, Nuhad Ponce Kuri, dejó claro que no es posible.

"Hablando de un privado no es el Inai la autoridad para obtener esta información o para solicitar, el Inai no es la institución a la que haya que requerirle la información sobre un particular".