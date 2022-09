Las diferencias entre el informe de la Covaj y la verdad histórica

A-AA+

De acuerdo con el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob y titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas Rodríguez, estas son las diferencias sustantivas entre la "Verdad Histórica", construida por el extitular de la entonces PGR, Jesús Murillo Karam, y el nuevo informe de lo sucedido hace casi ocho años en Iguala.

1.- La Verdad Histórica dice que los estudiantes iban a boicotear el informe de la presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

Iban a la toma de camiones para la marcha del 2 de octubre. Se tiene el testigo de una persona protegida, Karla, que hace mención de que a ella en particular se le solicitó que tomara fotografías de todos los estudiantes, ya que se creía que entre ellos venían personas pertenecientes al grupo de Los Rojos.

2.- La Verdad Histórica dice que la desaparición fue un hecho fortuito.

Falso, ya que todas las autoridades tuvieron conocimiento de la movilización de los muchachos desde días antes de la salida de la Normal hasta su desaparición.

3.- La Verdad Histórica dice que los normalistas fueron llevados a la comandancia municipal de Iguala.

Eso es falso, nunca estuvieron juntos solamente fueron llevados a la comandancia de Iguala, los alumnos que iban en el autobús 1564.

4. Se dice en la Verdad Histórica que los 43 estudiantes fueron sustraídos de la comandancia y entregados a las policías de Iguala y Cocula, quienes los entregaron en Lomas del Coyote a Guerreros Unidos.

Esto sólo sucedió con los alumnos que iban en el autobús 1568, ya que otros estudiantes fueron conducidos a Huitzuco y otros puntos, otros sitios.

5.- Se señala que la desaparición la ordenó Gildardo López Astudillo, alias "El Gil", sicario de Guerreros Unidos.

Tenemos evidencia de la coalición de autoridades, donde a uno y líderes de Guerreros Unidos ordenaron recuperar la mercancía y darles su merecido y un escarmiento ejemplar a los estudiantes.

6.-La Verdad Histórica señala que los 43 estudiantes fueron detenidos, ejecutados y quemados en el Basurero de Cocula y esparcidos sus restos en el Río San Juan.

No es cierto, porque en muchos de los casos era tal la magnitud de la movilización de sicarios y el número de estudiantes que pretenden desaparecer, que se reubicaron en distintos puntos donde están los testimonios, es el Río Balsas, el Pozo de Pueblo Viejo, hacia la mina, hacía, Taxco y mandaron cocinar a diez de los estudiantes, incluso hay información corroborada, con llamadas al teléfono de emergencia 089, donde se acredita que presuntamente seis de los estudiantes, de los 43 desaparecidos, estuvieron retenidos durante varios días y con vida en lo que llaman la bodega vieja y de ahí fueron entregados al coronel que se hizo cargo de estos muchachos.

7.- La Verdad Histórica dice que las cenizas fueron arrojadas al Río San Juan en Cocula.

Se ha demostrado que no fueron arrojadas las cenizas al Río San Juan. Hemos encontrado los restos de tres estudiantes, que fueron plenamente identificados en los estudios de la Universidad de Innsbruck, en el laboratorio de identificación genética, y no fueron encontrados en el Río San Juan si no en distintos puntos del ejido de Cocula y que nos permitió la identificación y la certeza de tres de ellos.

8.-Dice que no se contó con la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas

Se acreditó la presencia de Julio César López Patolzin, normalista informante de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero también hay testimonios de la intervención no solamente en los recorridos, en la conferencia de prensa en el hospital Cristina, en otros sitios como el puente del Palacio de Justicia, de los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, sino que participaron en otras acciones.

9.-Dicen que la desaparición de los estudiantes fue un asunto local

Eso es totalmente absurdo. Participaron diversas instituciones no fue un hecho fortuito, hubo intervención de autoridades del estado en la desaparición y una cuestión que es muy importante es que los testimonios que dan fundamento a la Verdad Histórica fueron obtenidos por tortura y tan es así que el juez de Tamaulipas a 77 de los presuntos perpetuadores porque fueron torturados.