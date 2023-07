“Las disculpas no devuelven vidas”nac

Ciudad de México.- A cuatro meses del incendio en la estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde 40 extranjeros murieron y otros 27 resultaron heridos, sobrevivientes con lesiones graves y sus familiares exigen la reparación integral del daño y que no se obstaculice su derecho a la justicia.

Sobre la disculpa que el titular del INM, Francisco Garduño, ofreció por el incidente la semana pasada, Yesenia Valdez Flores, abogada de siete víctimas, asegura que es “de dientes para afuera”, pues sólo sirvió de alimento a la opinión pública, ya que no ha tenido un impacto verdadero en la escucha y atención de las necesidades de las personas afectadas.

“La disculpa debió llevar de la mano el cumplimiento de compromisos serios de solución al tema (…) No solamente es pintar las fachadas y ponerlas bonitas porque no es una solución de fondo, no devuelve vidas, no cura las heridas y no garantiza la no repetición. El trabajo es ir más allá de la foto y el discurso falso que siempre hemos tenido.

Valdez reveló que, bajo amenaza de retirar los apoyos otorgados a las familias y sobrevivientes para enmendar el daño y con actos burocráticos de coacción, la Fiscalía General de la República (FGR) ha bloqueado el esclarecimiento del incidente en Ciudad Juárez.