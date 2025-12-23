Las farmacias del Sombrero se expanden en Michoacán

Ciudad de México.- Las Farmacias del Sombrero, de Carlos Manzo, antecedieron a la Megafarmacia del expresidente Andrés Manuel López Obrador (inauguradas en 2023) y a las Farmacias del Bienestar, de la presidenta Claudia Sheinbaum (abiertas en 2025).

Así lo dijo la diputada independiente, integrante del Movimiento del Sombrero, Guadalupe Arias, quien este fin de semana inauguró una Farmacia del Sombrero en San Andrés Coru, Michoacán.

Se trata de la primera farmacia de dicho movimiento que se pone en marcha fuera de Uruapan, donde el expresidente municipal, asesinado el pasado 1 de noviembre, puso en operación seis más.

"El presidente Carlos Manzo inició en 2021 con la planeación, cuando era diputado federal, y a principios de 2022 se inauguró la primera Farmacia del Sombrero en Uruapan. Ahora tenemos seis farmacias gratuitas en Uruapan que él ya inauguró, y este fin de semana, como diputada federal, tuve el privilegio de poder abrir la primera farmacia fuera de esta área de Uruapan, en San Andrés Coru", declaró.

En entrevista, puntualizó que la estrategia de las Farmacias del Sombrero es única y se basa en sinergia entre gobiernos locales y ciudadanía, quienes ponen 70% de las medicinas.

"Todo es gratuito. Hay enfermera, va a haber médico general. Por ejemplo, en la farmacia matriz que está en Uruapan ya se cuenta con médico general, con nutriólogo, sicólogo, y todos son voluntarios, quienes gusten participar y ayudar gratuitamente a la gente. Por otra parte, 70% de los medicamentos que hay en estas farmacias es apoyo de la ciudadanía y el otro 30%, pues tu servidora tiene que ver la forma de conseguirlos".