Las frases de AMLO contra Xóchitl Gálvez en 15 días

CIUDAD DE MÉXICO, julio 17 (EL UNIVERSAL).- Estas son las frases, día por día, que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado entorno a la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante a la Presidencia por la oposición.

Lunes 3 de julio

En la mañanera, el Presidente dijo que la senadora del PAN sería la representante del bloque opositor en las elecciones presidenciales de 2024.

"Tengo toda la información de que él (Claudio X González) llevó a cabo las consultas para que los representes, a este grupo, Xóchitl Gálvez. ¿Y por qué?... Porque ellos suponen, ¿no?, que, si nació en un pueblo, va a tener el apoyo del pueblo".

Martes 4 de julio

"Ya aclaré ayer que ella es la candidata de la mafia del poder; para ser más claros, es la candidata de Salinas, es la candidata de Fox, es la candidata de Claudio X. González y de otros traficantes de influencia; es la candidata de los que quieren regresar por sus fueros, porque quieren seguir saqueando al país".

Miércoles 5 de julio

"Vean lo que dice Aguilar Camín de la señora Xóchitl en estos días, y todos ellos, los de Televisa, los que hacen los análisis, le dedicaron como media hora a hablar de las virtudes de la señora Xóchitl. Y pues ya sabemos en qué consisten esas estrategias, es inflar a las personas con publicidad".

Jueves 6 de julio

"Por eso es bueno abordar el tema, porque, imagínense, si no logran inflar el globo, si no lo logran que emprenda el vuelo la señora Xóchitl, ¿qué van a hacer? Se van a poner más rudos. Entonces, sí es bueno lo que planteas, porque vienen las campañas".

Viernes 7 de Julio

"Ah, no, pues claro, porque ahora todo es feminismo o machismo. Yo respeto a las mujeres, siempre las he respetado, no la estoy cuestionando por ser mujer, la estoy cuestionando por representar a una mafia de poder económico y de poder político".

Lunes 10 de julio

"Al momento que llegan al cuerdo con lo de Xóchitl, como originalmente estaban pensando en Xóchitl para la ciudad, acuerdan que el delegado de Benito Juárez... A pesar de los escándalos de corrupción, pero son de las cosas que suceden, que pueden parecer extrañas, pero así es la vida política y así es la democracia. Ese señor (Santiago) Taboada fue el que obtuvo más votos en la pasada elección, en Benito Juárez, porque ahí la mayoría apoya a los candidatos de la derecha: en la Colonia del Valle".

Martes 11 de julio

"Es que la señora Xóchitl Gálvez pues es Fox, es Salinas, es Claudio X. González, es Roberto Hernández. Entonces entran así, los imponen y entran atados de pies y manos. Son peleles, son títeres, empleados de la oligarquía".

Miércoles 12 de julio

"Voy a dar una primicia: le voy a pedir a Claudio X. González aquí que haga una investigación sobre la empresa de Xóchitl, y los contratos que ha recibido del gobierno de cuando fue funcionaria en el gobierno de Fox y de cuando fue jefa de Gobierno... Ya, ya, ya, delegada en Miguel Hidalgo. Porque a eso se dedican, ¿no? ¿No hacen investigaciones?"

Jueves 13 de julio

No hizo mención

Viernes 14 de julio

Antes de que me vayan a cepillar pedirle a Claudio X. González que se apure con la investigación sobre los contratos de Xóchitl, de su protegida, sí, que siendo funcionaria sus empresas recibieron contratos para obras. Y me llegó una información, que en nueve años recibió contratos por cerca de mil 500 millones de pesos. Nada más que lo aclaren. Y, además, el que nada debe, nada teme. Y la vida pública tiene que ser cada vez más pública".

Lunes 17 de julio

"Se acuerdan cómo la señora Xóchitl denunciaba y denunciaba, y ahora que dimos a conocer que tiene dos empresas y que le ha ido muy bien porque de vender gelatina pasó a ser millonaria y que en nueve años su empresa obtuvo contratos, tanto del gobierno como de desarrolladores por mil 400 millones de pesos, una empresa próspera, y empiezan a decir que no jugamos limpio".

"Y ahora nos quieren vender otra farsa, que una mujer que empezó vendiendo gelatina ha logrado superarse. Porque no sé si ustedes han escuchado mucho eso, de cómo quien empieza vendiendo libros, o con una taquería...".