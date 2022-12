Las frases más polémicas de AMLO, López-Gatell y Alcocer sobre Covid

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador y los funcionarios del sector salud encargados de planear y ejecutar las políticas para combatir la pandemia de Covid-19 y la Influenza, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, han pronunciado frases que, por momentos, contravienen dichas disposiciones; desde negar que el coronavirus fuera una enfermedad preocupante, desestimar la sana distancia o el uso de cubrebocas, hasta acusar a los niños o jóvenes de quitarles vacunas a los adultos mayores, a quienes clasifican como población de riesgo.

Te compartimos una serie de frases que han dicho, de forma cronológica, a propósito de que hoy, López-Gatell afirmó que "las personas jóvenes, saludables, acuden a los puestos de vacunación contra influenza y esto le quita la oportunidad a quienes realmente se benefician de la vacuna contra la influenza".

Casi al inicio de la pandemia, el 11 de febrero de 2020, también indicó que la Covid-19 era menos peligrosa que la Influenza, razón por la cual no se requerían hospitales especiales: "pero la proporción de muertes son semejantes o incluso menores a la influenza. No se necesitan hospitales especializados".

El presidente López Obrador también contribuyó, el 4 de marzo de 2020, cuando las autoridades sanitarias mundiales empezaban a recomendar la sana distancia para evitar contagios de Covid-19, señaló que "lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar; hay que abrazarse, no pasa nada, o sea, y así, o sea, nada de confrontación, de pleito".

El 16 de marzo de 2020, el subsecretario Hugo López-Gatell defendió los dichos del Presidente y para ello aseguró que no era posible que transmitiera el coronavirus porque no era una fuerza de contagio. "La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio, en términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros. El presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo, y usted también hace recorridos, giras y está en la sociedad. El Presidente no es una fuerza de contagio".

El titular del Ejecutivo dijo el 2 de abril de 2020, que la pandemia le había caído a su gobierno como "anillo al dedo" para afianzarlo. "Por eso vamos a salir fortalecidos, o sea, que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación", dijo López Obrador.

El 27 de abril de 2020, Hugo López-Gatell aseguró que el uso de cubrebocas no tenía razón de ser por su nula utilidad, cuando en el mundo se utilizaba para evitar los contagios de Covid-19. "Recordarán que por varias semanas al inicio de la epidemia he comentado esto mismo, y habíamos dicho el usar cubrebocas tiene una pobre utilidad o incluso tiene una nula utilidad".

El 4 de junio de 2020, López-Gatell señaló que "un escenario muy catastrófico que pudiera llegar a 60 mil (muertes por Covid-19)", cuando en ese momento se tenían registradas 12 mil 545, y actualmente son 330 mil 592 defunciones totales por Covid-19.

El 28 de junio de 2021, el subsecretario aseveró que los padres de familia que protestaban porque sus hijos con cáncer no contaban con los medicamentos oncológicos, tenían intenciones golpistas. "Esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos posicionado como parte de una campaña, más allá del país, de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana ya con una visión casi golpista".

El 31 de julio de 2020, al negarse a utilizar cubrebocas para evitar contagios de Covid-19, el presidente López Obrador dijo que lo usaría cuando se terminara la corrupción. "Me voy a poner un tapaboca ¿saben cuándo?, cuando no haya corrupción ya, entonces me pongo tapabocas, entonces ya voy a dejar de hablar. Hagamos ese acuerdo, entonces vamos a apurarnos a acabar con la corrupción para que yo ya me ponga mi tapaboca, para que ya no hable".

El 7 de septiembre de 2021, López- Gatell también acusó, como hoy, a los niños que fueron vacunados contra Covid-19 por mandato judicial, de quitarle su dosis a los adultos mayores. "Por cada dosis que por acción judicial por esta sentencia de amparo se desviara hacia un niño o niña, cuyo riesgo en menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor", dijo en la conferencia presidencial en Palacio Nacional.

El 27 de octubre de 2021, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que él no llevaría a sus nietos a vacunar contra el Covid-19 porque su sistema inmunológico sería entorpecido si fueran inmunizados. "Científicamente los niños tienen un sistema inmunológico de maravilla, comparado con las fases posteriores en el desarrollo de su vida, y ¿cómo vamos a entorpecer ese aprendizaje de su sistema inmunológico, de sus células que nos defienden en toda nuestra vida, con una llegada de una estructura inorgánica, como es una vacuna? A mis nietos no los vacuno, si tienen una comorbilidad, adelante, y eso es lo que se empezó con poblaciones más jóvenes".

Y, finalmente, en abril de 2022, Hugo López Gatell dijo que el uso de cubrebocas nunca ha sido obligatorio en nuestro país y que, por lo tanto, no se podía declarar que ya no es obligatorio. El cubrebocas es de menor utilidad porque los índices de contagio han disminuido en el país, "ya no es imprescindible", señaló.