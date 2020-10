Las Fuerzas Armadas de ahora son muy diferentes a las de 1968: Durazo

Al manifestar que ahora las Fuerzas Armadas son muy diferentes a las que hubo en 1968, Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que en las filas del Ejército mexicano no hay nadie que haya participado en los acontecimientos del 2 de octubre de 1968, en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.

Al participar en la ceremonia de inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en esta entidad, y frente al presidente López Obrador, el secretario de Seguridad resaltó que en la presente administración no han recibido una sola recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y señaló que cuando elemento de las instituciones de seguridad han cometido algún delito, se han puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

"El día de ayer fue 2 de octubre y quisiera aprovechar un día después para expresar mi reconocimiento al general Luis Cresencio Sandoval (secretario de la Defensa Nacional) y al almirante Ojeda Durán (secretario de Marina), dignos representantes de las Fuerzas Armadas de la República, extraordinarios compañeros de trabajo en el gabinete de Seguridad.

"Las Fuerzas Armadas de ahora son muy diferentes a las de 1968, no hay entre sus mandos, prácticamente, ninguno que haya pertenecido a este generación. Esta generación no participó en aquellos acontecimientos", comentó.