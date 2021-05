Las guerras sucias ya no sirven, reconoce creador de campaña del "peligro para México"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene razón, las campañas de guerra sucia en la política ya no funcionan como antes porque el mundo ha cambiado, aseguró el estratega político Antonio Sola Reche, quien en 2006 formó parte del equipo de Felipe Calderón Hinojosa en la creación de la cuestionada campaña presidencial que polarizó a México.

"El Presidente tiene razón, este tipo de campañas funcionaron hace unos años, pero el mundo ha cambiado y este tipo de campañas ya no funcionan, así que me parece muy relevante e interesante y quiero confirmar que efectivamente el Presidente tiene tazón, esas campañas de guerra sucia no funcionan y en realidad no han funcionado todo este tiempo", aseguró Sola, ciudadano español naturalizado mexicano desde 2006, en una amplia entrevista para el programa "Los Periodistas", conducido por Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado.

Sola, a quien se le atribuye la famosa frase "Andrés Manuel es un peligro para México", considera que las campañas que funcionan actualmente son las de contraste porque "están dentro del juego de la democracia".

En el año de 2006, Sola formó parte de los creadores de la campaña que dividió al país y que fue apoyada, entre otros, por empresarios, intelectuales y políticos para evitar que López Obrador llegara a la Presidencia. Los resultados de ese proceso electoral, en donde Felipe Calderón ganó la Presidencia con el 35.91 por ciento de los votos contra el 35.29 por ciento del tabasqueño, se debieron, de acuerdo con analistas, a esta guerra sucia en donde también participaron los medios de comunicación.

Sobre esta cuestionada elección, Antonio Sola refiere que la frase "Andrés Manuel es un peligro para México" la escuchó primero de Felipe Calderón en un mitin en Mérida, Yucatán, y a partir de ahí el equipo de campaña comenzó con una investigación para ver la viabilidad de usarla en la contienda.

"Sometimos esa frase en distintas órdenes de trabajo, se hicieron focus group, se hicieron varias investigaciones y bastantes producciones que salieron al aire como el de la montaña rusa, el de los ladrillos, hubo varios (spots) que se hicieron en esa campaña, en donde un candidato podía contratar publicidad y meterla al aire. La historia real fue así y así se fue conjugando en ese tiempo".

Al ser cuestionado sobre si tiene la conciencia tranquila aún sabiendo que en 2006 ayudó a ganar a un candidato a través de una guerra sucia, Sola respondió afirmativamente.

"Por supuesto que tengo la conciencia tranquila, por supuesto que fue un trabajo transparente", dijo Sola, quien ha dirigido más de 450 campañas en países de África, América y Europa, las más destacadas son las de los expresidentes Felipe Calderón (México), Juan Manuel Santos (Colombia) y Mariano Rajoy (España).

El diario La Jornada publicó esta semana que Antonio Sola fue contratado para ayudar en la campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en esta elección, pero esta información no ha sido confirmada por ninguno de los dos actores. Sin embargo, al hablar del proceso electoral en curso, el estratega político considera que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ganará la mayoría el próximo 6 de junio.

"Mayoría simple y hasta ahí le pongo punto y aparte porque eso lo hablaremos después del 6 de junio, pero así como lo de que Andrés Manuel iba a ganar por más del 50 por ciento, también aviso de esto", mencionó.

Antonio Sola actualmente dirige la fundación "Liderar con sentido común" y junto con "Scholas", que es la fundación del Papa Francisco, impulsan una iniciativa para crear liderazgos de los jóvenes en el mundo a través de la escuela "Fratelli tutti".

–Álvaro Delgado (AD): Tú estás formando parte de una iniciativa del Papa Francisco que está impulsando una escuela para políticos nobles y tú formas parte de ese proyecto, ¿qué busca este proyecto?

–Antonio Sola (AS): En realidad la fundación "Liderar con sentido común", que es una fundación que dirijo hace ya un par de años, nació en diciembre de 2019, es una fundación del nuevo mundo porque nace en diciembre de 2019 y en 2020 nos cae la pandemia. Desde la fundación hemos venido impulsando la fundación de liderazgos políticos, sociales, religiosos y deportivos, en diferentes ámbitos de España y otras partes del mundo.

Producto de lo que hemos estado haciendo y juntamente con "Scholas", que es la fundación del Papa, empezamos a crear un proyecto que tuviera que ver en cómo podemos intervenir con liderazgos en el mundo para formar nuevas generaciones. El Papa cuando se le presentó el proyecto quedó muy contento, él decidió llamarle a la escuela "Fratelli tutti", que es como se llama su encíclica, que como saben es su testamento.

Así la denominó y la presentamos la semana pasada, el jueves pasado tuve la oportunidad de estar en un evento con él y presentar esta escuela que busca formar a chicos menores de 30 años que puedan ayudarnos a construir un mundo distinto. Por supuesto lo haremos también en otras instituciones políticas en otras partes del mundo. Estamos trabajando en África, Asia, América y Europa haciendo esta labor de formación de liderazgos.

—Alejandro Páez (AP): Al mismo tiempo de que era noticia esto de que el Papa impulsa una escuela para políticos nobles de la mano de su fundación, el Presidente López Obrador se refería a aquella campaña en la que usted participó y la frase que dijo es "gastan a lo tonto, eso ya no funciona". Mi pregunta es si usted está participando actualmente en México con el PRI en su campaña política.

—AS: Yo voy a hablar de todo esto después de las elecciones del 6 de junio, pero de todas formas, desde el ámbito de la teoría, lo que te quiero comentar es que el Presidente Andrés Manuel tiene razón, este tipo de campañas funcionaron hace unos años, pero el mundo ha cambiado y este tipo de campañas ya no funcionan, así que me parece muy relevante e interesante y quiero confirmar que efectivamente el Presidente tiene tazón, esas campañas de guerra sucia no funcionan y en realidad no han funcionado todo este tiempo.

Lo que yo creo que funciona, y conforme a lo que el Presidente ha dicho, es que en el mundo de la política funciona el diálogo y el contraste, y las campañas de contraste son distintas a las campañas sucias, el contraste es, técnicamente hablando, lo que le permite a un candidato decir lo que yo puedo ser o si lo que yo creo que tú como candidato pudieras ser, y lo digo abiertamente dentro de las normas que marca el Instituto Electoral. Es decir, las campañas de contraste están dentro del juego, ayudan a la democracia. El Presidente tiene razón y le quiero añadir que las campañas de contraste sí sirven y sí hacen democracia.

—AP: La experiencia mexicana para Antonio Sola ha de haber sido muy importante, ¿la va a incluir usted en la escuela del Papa?

—Yo además de ser naturalizado mexicano, México es un país que amo y soy guadalupano, como sabes la virgen de Guadalupe está junto a la tumba de Juan Pablo Segundo. México es un gran país en materia de política y marketing política, es un gran país por todos los costados y tiene una democracia que está creciendo y madurando, pero por supuesto que en la escuela "Fratelli tutti" vamos a incluir ejemplos mexicanos, argentinos, de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, Asia y Oceanía. En esta primera camada vamos a incluir a 50 chicos que van a estar formándose en tres cosas: desarrollo de un mayor nivel de autoconciencia que tiene que ver más con un nivel del corazón más que de la razón; en un trabajo exhaustivo de la mente para entender el poder para la gente; y cómo con las manos las vamos a poner en la mesa de trabajo para entender que esto no es de izquierdas o de derechas, que se está acabando un ciclo político en el mundo y que tiene que ver que como seres humanos podemos sentarnos a la mesa para resolver los problemas. Eso es lo que vamos a hacer en la escuela.

—AD: Mientras hablas, en los comentarios de los usuarios de este canal de YouTube, obviamente se ha generado intensas opiniones porque a ti se te atribuye ser el creador de "un peligro para México", ¿tú lo creaste o sólo obedeciste órdenes de Dick Morris, este consultor estadounidense contratado por un grupo para ayudarle a Calderón?

—AS: Es muy interesante y como es del 2006 te voy a contestar. En realidad escuché decir esta frase a Felipe Calderón en un mitin en Mérida y a partir de ahí iniciamos todo un trabajo y lo pusimos en marcha con una investigación que se hizo en la campaña, que éramos un equipo gigantesco, como son todas las campañas en México y otros países.

Sometimos esa fase en distintos órdenes de trabajo, se hicieron focus group, se hicieron varias investigaciones y bastantes producciones que salieron al aire como el de la montaña rusa, el de los ladrillos, hubo varios que se hicieron en esa campaña, en donde un candidato podía contratar publicidad y meterla al aire. La historia real fue así y así se fue conjugando en ese tiempo.

—AD: ¿Puede alguien que es católico como tú tener la conciencia tranquila después de haber generado en 2006 una situación de polarización, que ahí fue por parte de Felipe Calderón y tú como su consultor?

—AS: Es muy interesante la pregunta que haces porque dices que soy católico, por supuesto que tengo la conciencia tranquila, por supuesto que fue un trabajo transparente y por supuesto que me acuerdo, ahora que participé en 2018 en la coalición de "Juntos Haremos Historia" y me vi con Yeidckol (Polevnsky), ella me dijo, ´me vas a tener que pedir perdón por lo que hiciste en 2006´, y le respondí que por supuesto que no iba a pedir perdón porque fue un trabajo profesional y que además lo hice con mucho respeto al que hoy es Presidente y que respeto y deseo que le vaya muy bien porque eso significa que le va a ir bien a los mexicanos.

Yo creo que no hay que sacar las cosas de contexto y tampoco a los profesionales que hacen su trabajo. Me siento muy satisfecho del trabajo que he hecho a lo largo de la vida y de estar trabajando con la conciencia tranquila y duermo con un lirón.

—AP: No está fuera de contexto porque fue tan profunda la confrontación que sigue vigente al día de hoy, no necesariamente está fuera de contexto, tanto que las nuevas generaciones saben quién es Antonio Sola y entre las preguntas que nos están lanzando es que si usted sabe que los últimos 15 años fueron un retraso provocado por gente como usted que no permitió el tránsito libre de la democracia, sino que con campañas de mentiras ganó un personaje que no tenía las preferencias electorales.

—AS: Déjeme decirte, para contestarle a la maravillosa audiencia de ustedes, la democracia ha avanzado en los últimos 15 años en México y ha avanzado tanto que ha permitido que hoy llegue un Presidente como López Obrador que sigue punteando en las encuestas, que está razonablemente sano, que le va razonablemente bien y que vamos a ver cómo le va en la elección el 6 de junio, pero quiero decirte que en realidad los conflictos ideológicos a los que están haciendo alusión forman parte de un fin de ciclo político que estamos viviendo y que es un ciclo político que empezó después de la Segunda Guerra Mundial.

Esto que estamos viviendo parece una guerra ideológica, pero en realidad los ciudadanos están muy cansados de la política en términos generales, quieren ver una clase distinta de políticos y quieren ver una clase distinta de política, no esta política ni estos políticos. No estoy hablando sólo de México y yo creo que esto es para escuchar lo que los ciudadanos están diciendo. Hay un fin de ciclo que va a significar la muerte de las ideologías porque son el pan para hoy y el hambre para mañana, y va a significar la emergencia de las ideas con liderazgo. Así es que bienvenida la discusión con todos los que dicen que si mentimos o no, y lo que pasa es que esta discusión que generamos es maravillosa y es importante porque desde el respeto yo puedo escuchar lo que están diciendo. Es necesario que como ciudadanos nos demos esta oportunidad de escuchar para cambiar las cosas que no nos gustan.

Ya no podemos seguir con esta clase de políticos y esta clase de política, tenemos que cambiarla por políticos de clase y política de clase. Para tú hablar con Dios ya no necesitas a un cura, tú puedes bajar una app que te va a indicar los pasos para hacerlo; para hacer una transferencia ya no necesitas ir al banco, y para saber el tiempo que va a hacer mañana, tú lees el post de tus vecinos, no a Álvaro o Alejandro; la intermediación del mundo financiero, religioso y periodístico se ha visto transformado totalmente, ¿por qué creemos que esta intermediación entre senadores y políticos va a ser la misma? No es cierto, se está acabando un fin de ciclo y por eso es que estas disputas que creemos que son ideológicas, no lo son...

—AP: Pregunta concreta, ¿usted tiene consciencia de que siendo mexicano, muchos de aquí lo consideran causante de un retraso en el sistema democrático mexicano durante 15 años porque simple y sencillamente no llegó la persona que tenía que llegar al poder hace 15 años? Pero responda sin conferencia de TED.

—AS: A la gente le está gustando el TED. Déjame decirte lo que estaba diciendo, va a acabar la intermediación y eso es importante porque la tecnología nos va a permitir eso. Ahora sobre la pregunta claro que no lo creo, eso lo puedes creer tú, pero yo no.

—AD: ¿A ti cómo te va si caminas por la calle en México?, obvio no muchos te identifican, pero si tú dices "yo soy Antonio Sola el creador de ´un peligro para México´, ¿ crees que te van a aplaudir?

—AS: Para empezar no me conoce nadie, soy una persona normal y nadie me conoce en la calle y yo no voy diciendo a todo el mundo "yo cree o hice esto".

—AD: ¿Hoy cuál es la relación que tienes con Calderón?, ¿sigues siendo su amigo?

–AS: No tengo ninguna relación con Calderón.

–AD: ¿Te quedó a deber dinero?

–AS: Esas son preguntas que no te voy a contestar, te agradezco que me las hagas, pero no procede.

–AP: ¿Te debe dinero?

–AS: Eso es como decirte a ti , ¿tus patrocinadores te deben dinero de la publicidad que metes?, ¿te han pagado los de la editorial? No, yo les agradezco mucho las preguntas.

—AD: Ya habrá oportunidad de platicar un poco más amplio, pero muchas gracias por este diálogo y por supuesto estaremos al pendiente. Por cierto, ¿cuál es tu pronóstico?, ¿crees que Morena y sus aliados conserven la mayoría en la Cámara de Diputados?

—AS: Mayoría simple y hasta ahí le pongo punto y aparte porque eso lo hablaremos después del 6 de junio, pero así como lo de que Andrés Manuel iba a ganar por más del 50 por ciento, también aviso de esto.

—AP: Con lo que acabas de decir vas a perder a un cliente poderoso, se te está yendo Alito (Alejandro Moreno, presidente del PRI).

—AS: Alejandro y Álvaro, yo les pido que sigan con este periodismo maravilloso y con gusto nos tomamos ese tequila con toda s audiencia después del 6 de junio.