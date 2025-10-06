Laura Itzel Castillo respalda a Adán Augusto López en el Senado

logo pulso
Por El Universal

Octubre 06, 2025 03:31 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, expresó su respaldo al coordinador parlamentario de Morena, Adán Augusto López Hernández, y llamó a sus correligionarios a mantener la unidad para consolidar el llamado segundo piso de la Cuarta Transformación.

En un mensaje difundido en redes sociales, la legisladora morenista exhortó a ejercer la crítica y la autocrítica, pero rechazó la calumnia, al considerar que estos valores son pilares del movimiento de izquierda.

"La crítica y la autocrítica son principios fundamentales de la izquierda. Esa es la fortaleza de nuestro movimiento para no perder el rumbo ni el piso, y para mantenernos fieles a nuestros ideales", subrayó.

Castillo Juárez coincidió con la presidenta Claudia Sheinbaum en la necesidad de mantener la unidad dentro del Senado para seguir impulsando las transformaciones que, dijo, están cambiando al país.

La legisladora recordó que, durante el primer año de la actual administración federal, el Senado ha aprobado más de 20 reformas constitucionales y más de 80 modificaciones legales, lo que refleja, afirmó, el compromiso de la Cámara Alta con el proyecto de transformación nacional.

"Vamos bien y vamos a continuar con este segundo piso de la Cuarta Transformación", declaró.

Insistió en darle un "espaldarazo" al coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, al señalar que el trabajo legislativo debe mantenerse en unidad y con diálogo interno para fortalecer al movimiento.

"Como lo dijo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, vamos a seguir avanzando en unidad desde el Senado, apoyando a nuestro coordinador Adán Augusto López Hernández, para continuar con el segundo piso de la Cuarta Transformación", enfatizó.

