Bloquean avenida Seminario por desabasto de agua
Reclaman que entre el organismo operador y el gobierno de Villa de Pozos "se han estado echando la pelotita"
Residentes del fraccionamiento Los Silos y otras, en Villa de Pozos, protestan en la Avenida Seminario, debido a que desde hace casi tres meses no tienen abasto de agua potable a través de la red pública y no han obtenido una solución de fondo por parte de Interapas o del gobierno municipal.
Además, denunciaron que los colectores pluviales de la zona se hallan colapsados y que el agua que llega a las viviendas, se han contaminado con aguas residuales.
Las manifestantes, mujeres, en su mayoría, bloquearon el paso vehicular en el cruce de Seminario con Antiguo Camino a Los Gómez y expresaron que mañana martes protestarán también frente a las oficinas de Interapas si no se obtiene una solución definitiva a su problemática.
Mencionaron que entre el organismo operador y el gobierno de Villa de Pozos "se han estado echando la pelotita" y que, si bien esta segunda instancia ha estado enviando pipas, el reparto del líquido se hace con ciertos favoritismo, pues "les dejan a los que están afiliados al (Partido) Verde y los demás no alcanzamos".
Voceras del grupo afirmaron que ellas no están con ningún grupo político y que no están en contra de Interapas o del gobierno municipal. Lo único que desean es volver a tener agua a través de la red para poder atender las propias necesidades y las de sus familias.
Al sitio del bloqueo acudieron elementos de la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos a fin de habilitar rutas alternas para el tráfico vehicular, mientras que las manifestantes permanecían a la espera de ser atendidas por funcionarios de Interapas y/o municipales.
