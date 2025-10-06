Bloquean avenida Seminario por desabasto de agua

Residentes del fraccionamiento Los Silos y otras, en Villa de Pozos, protestan en la Avenida Seminario, debido a que desde hace casi tres meses no tienen abasto de agua potable a través de la red pública y no han obtenido una solución de fondo por parte de Interapas o del gobierno municipal.

Además, denunciaron que los colectores pluviales de la zona se hallan colapsados y que el agua que llega a las viviendas, se han contaminado con aguas residuales.

Las manifestantes, mujeres, en su mayoría, bloquearon el paso vehicular en el cruce de Seminario con Antiguo Camino a Los Gómez y expresaron que mañana martes protestarán también frente a las oficinas de Interapas si no se obtiene una solución definitiva a su problemática.

Mencionaron que entre el organismo operador y el gobierno de Villa de Pozos "se han estado echando la pelotita" y que, si bien esta segunda instancia ha estado enviando pipas, el reparto del líquido se hace con ciertos favoritismo, pues "les dejan a los que están afiliados al (Partido) Verde y los demás no alcanzamos".

Voceras del grupo afirmaron que ellas no están con ningún grupo político y que no están en contra de Interapas o del gobierno municipal. Lo único que desean es volver a tener agua a través de la red para poder atender las propias necesidades y las de sus familias.

Al sitio del bloqueo acudieron elementos de la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos a fin de habilitar rutas alternas para el tráfico vehicular, mientras que las manifestantes permanecían a la espera de ser atendidas por funcionarios de Interapas y/o municipales.