Layda Sansores continúa polémica con Ricardo Monreal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 13 (EL UNIVERSAL).- Layda Sansores continúa alimentando su disputa contra Ricardo Monreal a través de redes sociales.

Tras las declaraciones de Ricardo Monreal sobre su salida del partido Morena y luego de que recibió el respaldo de 87 senadores ante los ataques de la gobernadora de Campeche, los dichos continúan.

Este domingo, Layda Sansores compartió un clip con una de las escenas de la película "Enamorada", dirigida por Emilio "Indio" Fernández y protagonizada por María Félix y Pedro Armendáriz.

En el monólogo que Armendáriz dirige a un grupo de hombres acaudalados de Cholula, Puebla, se escucha:

"Cualquier causa puede tener enemigos porque los hombres tienen derecho a pensar libremente o no son hombres libres, pero aquellos que se tambalean entre dos bandos, los que quieren estar bien con todos, los que no son enemigos de nadie cuando hay una lecha y que se juegan los destinos futuros de la patria. Esos son los verdaderos traidores".

En la publicación la gobernadora de Campeche agregó "Esto no es para quienes están en dos bandos mientras la patria espera justicia. Son tiempos de definición; la transformación requiere de valentía e integridad".

Días antes, Layda Sansores había urgido a Monreal a dejar el parido a través de un mensaje en sus redes sociales.

"A ti te gustó diciembre, a mí me gusta noviembre pa'que...", se lee en el tuit.