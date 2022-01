Le desean pronta recuperación a AMLO con mariachi en PN

Bajo el grito de "¡Fuerza Presidente!", esta mañana, un par de simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador llevaron mariachis al Ejecutivo federal a Palacio Nacional para desearle una pronta recuperación tras dar positivo a Covid-19.

Las simpatizantes también llevaron los mariachis para felicitar a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Ejecutivo federal, quien este jueves celebra su cumpleaños.

"¡Pronta recuperación, #FuerzaPresidente!", "AMLO no está solo!", "¡Feliz cumpleaños, larga vida a nuestra dama de primera, Beatriz Gutierrez Müller!", se leen en las cartulinas que portan.

---Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo se aíslan tras contagio de AMLO de Covid

El pasado martes, en su cuenta de Instagram, Beatriz Gutiérrez Müller informó que, luego que el presidente López Obrador dio positivo a Covid, ella y su hijo Jesús Ernesto no presentan contagio ni síntomas de coronavirus, pero informó que por precaución se habían aislado.

Manifestó que estaba segura que "este virus se irá pronto de casa" y señaló que tiene la certeza de que la variante ómicron se presenta "casi como una gripe común".

"¡Buenos días! Con toda la fuerza que lo ha caracterizado; con el buen ánimo y el deseo de una recuperación pronta, nuestro presidente ha amanecido mejor. Gracias a todos los que han hecho llegar sus buenos deseos, de México y desde otros países. ¡Es un gran aliciente!

"Por precaución, Jesús y yo nos hemos aislado también (no tenemos contagio hasta este momento ni síntomas) y estamos seguros de que este virus se irá pronto de casa. Escuchamos a las autoridades sanitarias y por ello tenemos la certeza de que esta variante ómicron se presenta casi como una gripe común", escribió en la red social.

La también presidenta del Consejo Honorario de la Memoria Histórica y Cultural de México pidió a la población mexicana a que no "caiga en pánico", tomar mucha agua, alimentarse bien "y sobre todo, fortalezcan su mente: el pavor entra en nosotros si le damos cabida #fuerzapresidente".