Le estamos "pisando la cola al tigre" en caso Ayotzinapa

Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, aseguró que en el caso Ayotzinapa, se está "pisando la cola al tigre", por lo que, acusó, se busca desacreditar, demeritar y filtrar información para entorpecer la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

"Le estamos pisando la cola al tigre y cuando eso sucede hay reacciones, y la principal reacción es tratar de demeritar, desacreditar, difundir información que busca entorpecer las investigaciones, poner en sobre aviso a las personas que se están investigando, poner en riesgo la vida de personas que están colaborando y generar duda e incertidumbre, pero eso no nos va a frenar".

En conferencia de prensa, el subsecretario señaló que hay tres objetivos en este caso; uno de ellos, señaló, es que se busca romper el pacto de silencio, y eso tiene que ver, indicó, con todo el acopio de información, no solamente de la que ha entregado ya prácticamente toda la administración pública, autoridades locales, sino también y de manera particular, señaló, testigos o gente que fue partícipe de esos hechos.

"Junto con ello estamos pasando a hacer la información, el romper el pacto de silencio, a la judicialización de todo el proceso".

En Palacio Nacional, Encinas Rodríguez, consideró que la fiscalía especializada creada en la Fiscalía General de la República (FGR) y que es encabezada por Omar Gómez Trejo está haciendo "un trabajo muy serio, diligente y profesional" y aseguró que esta fiscalía cuenta con todo el apoyo del gobierno federal respetando el ámbito pleno de sus competencias.

Y como tercer eje de los trabajos, indio el subsecretario, se continúan con las labores de búsqueda en donde se atiende toda la información y todo indicio que pueda conducir a conocer el paradero de los normalistas desaparecidos.

"Entonces, podrá haber infiltraciones, podrá haber periodicazos, pero nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo apoyando a la FGR, contando con la colaboración del GIEV, el seguimiento que hace la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Materia de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero particularmente en atención al compromiso que el presidente de la República ha establecido con los padres y madres de los muchachos desaparecidos para conocer la verdad y hacer justicia", agregó.