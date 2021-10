Villahermosa, Tab.- Contrariamente a lo declarado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) de estar involucradas en el conflicto de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, por disputar el control del contrato colectivo, ambos sindicatos se deslindaron de las protestas.

Entrevistado por El Universal, el líder de la CATEM, Pedro Haces Barba, consideró que "le pasaron mal la información al Presidente de la República" y rechazó que su organización dispute la titularidad del contrato colectivo de trabajo a la CTM.

"No tenemos nada que ver en ese conflicto y no sabemos con quién esté disputando la CTM la problemática que existe allá", aclaró. "CATEM es ajeno a cualquier enfrentamiento, es ajeno a cualquier persecución de contrato colectivo en Dos Bocas. CATEM tiene muy buena relación con la empresa ICA, puesto que tenemos en el Tren Maya un contrato clonado con ellos, pero ningún sindicato perteneciente a CATEM está metido en Dos Bocas", expresó.

Por separado, el vocero de la CTM, Patricio Flores, rechazó las alusiones del Presidente. "Tampoco está [interviniendo] la CTM como tal", declaró, tras acusar a algunos actores políticos de estar detrás del conflicto.

"No es la violencia el camino para hacer sindicalismo. Hay radicalización porque hay ideas que se han incrustado hacia el movimiento obrero y nosotros no sabemos si fue la CATEM o no, pero sí sabemos que hay declaraciones de algunos actores, inclusive de alguna legisladora —en alusión a la diputada de Morena Susana Prieto Terrazas—, que de alguna forma han alterado la paz laboral en el país. Ojalá que estas cosas se corrijan porque, perdón que lo subraye, no es la CTM la que empieza los pleitos", dijo.