Le tengo confianza, dice AMLO sobre Cuitláhuac García

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García (Morena) actúe de manera ilegal o injusta en el caso de la detención José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Jupoco del Senado, investigado por su presunta participación en el asesinato del candidato a presidente municipal de Cazones de Herrera.

"Llevaba mucho tiempo Veracruz, sin tener un gobernador como Cuitláhuac García, porque desgraciadamente Veracruz fue mal gobernado, mucha corrupción, mucha vinculación con la delincuencia organizada y de cuello blanco, un desastre. Ahora es distinto, completamente, no veo que Cuitláhuac esté actuando de manera ilegal o injusta, le tengo confianza".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo expresó que este caso será resuelto por la autoridad competente.

"Lo demás son asuntos de posturas de legisladores que tienen también derecho a manifestarse a expresarse, pero no pasa nada, mis paisanos veracruzanos están muy despiertos, ya no se deja chorrear, ya es otra cosa".

Sobre las críticas contra el gobernador de Veracruz, el presidente señaló que no va a suceder nada, porque la mayoría del pueblo apoya a Cuitláhuac García.

"Nosotros también, yo respaldo al gobernador, no solo porque es una autoridad legal y legítimamente constituida, un gobernante que está ahí porque obtuvo votos en elecciones limpias y libres que desde hace mucho tiempo no se veían en Veracruz, pero no sólo por eso sino porque me consta que es un hombre con principios e ideales".