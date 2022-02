Legado de Madero es la lucha por la democracia: Ramírez de la O

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- El legado de Francisco I. Madero es la lucha por la vía democrática como principio ético y político fundamental, así como su creencia en la conciliación por más irreductibles que resulta en las posiciones de los diferentes grupos en desacuerdo, aseguró el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 109 Aniversario Luctuoso del expresidente Madero y el exvicepresidente José María Pino Suárez, Ramírez de la O fue el único orador en la ceremonia que se llevó a cabo en el Patio de Honor de Palacio Nacional.

Frente al Gabinete legal y ampliado, y la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, el secretario de Hacienda recordó que Madero fue presidente en la primera elección democrática que hubo en México, en 1911. "Su lema sufragio efectivo no reelección es la herencia de su movimiento".

Señaló que ya en la Presidencia, Madero enfrentó una oposición socavada de los personajes influyentes del antiguo régimen, los periódicos conservadores y los grupos de conspiradores que enlistaron en su ayuda, al embajador Henry Lane Wilson, empresarios petroleros y ferrocarrileros de Estados Unidos y de Gran Bretaña.

"En un acto ignominioso, el embajador Wilson, hospicio y llamó Pacto de la Embajada, con el cual se comprometía con estos conspiradores y Victoria Huerta para iniciar el golpe de Estado contra el presidente electo...".

Recordó que 22 de febrero de 1913, Madero y Pino Suárez son separados del general Felipe Ángeles. Porque estaban presos en la Intendencia de Palacio Nacional, para ser llevados a cárcel de Lecumberri y acribillados ahí, un hecho "abominable e imperdonable".

Ramírez de la O señaló que legado que nos deja Francisco I Madero es su lucha por la vía democrática como principio ético y político fundamental y su creencia en la conciliación por más irreductibles que resulten las posiciones de los diferentes grupos en desacuerdo.

"Nos deja la lección de su sacrificio personal y familiar en la lucha por ideales superiores, nos deja la lección de que la desigualdad y la inconformidad social como sistema de gobierno no pueden durar y de ahí la necesidad del cambio democrático, así como esta elección de cambio, que no necesariamente viene solo, si no hay que luchar por él, perseverar en los compromisos con el pueblo".

Tras el mensaje, el presidente López Obrador y su esposa, la doctora Gutiérrez Müller, el secretario de Hacienda depositaron una ofrenda floral, montaron guardia de honor y guardaron un minuto de silencio en honor a Francisco I. Madero, Apóstol de la Democracia.