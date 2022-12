Legisladores de la 4T salen felices de reunión con AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 20 (EL UNIVERSAL).- Al término de la reunión de las bancadas de la 4T con el presidente Andrés Manuel López Obrador, senadores y diputados de Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Solidario salieron felices de Palacio Nacional.

Algunas senadoras morenistas comentaron que "ya era justo y necesario un apapacho y una palmadita en la espalda por parte del mandatario, ya que los últimos han sido meses muy difíciles, de mucha tensión y complicados", pero subrayaron que se han aprobado todas las reformas impulsadas por López Obrador.

Verónica Camino Farjat, senadora por Yucatán y secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, manifestó que fue muy importante sentir el agradecimiento y el ánimo del presidente de la República.

"Fue una reunión para nosotros necesaria y también reflexiva sobre todo lo que se ha hecho, no únicamente ahorita con el tema de la reforma electoral, sino todas las reformas que hemos vivido y que hemos pasado.

"Hemos tratado nosotros no únicamente de decir que esto es un cambio, sino demostrarlo con todos y cada uno de los argumentos que tenemos. Para nosotros fue muy importante estar hoy con el presidente, muy importante escuchar la reflexión y sobre todo sentir ese ánimo y también ese agradecimiento que él nos da, no por él, sino por las personas, por el pueblo", resaltó.

Por su parte, la senadora por Guanajuato Antares Vázquez aseguró que fue una reunión "muy cordial, muy intensa de emociones, porque a todas y a todos nos da mucho gusto ver al Presidente. (Hubo) discursos de todos de refrendar la coalición para la Cuarta Transformación y el Presidente agradeciendo también el apoyo para el proyecto, que no es para él, sino para el pueblo, un proyecto de nación que es el que hemos defendido siempre".

La diputada Yeidkol Polevnsky destacó que "como todas las reuniones con el Presidente López Obrador, muy estimulante, te alimentan, te llenan de energía".

Dijo que para el próximo año, las bancadas mayoritarias en la Cámara de Diputados no tienen otro objetivo más que "seguir apoyando las iniciativas y seguir haciendo los cambios que requiere el país en favor de todo el pueblo de México".