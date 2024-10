Legisladores deben salir a las calles: CS

Ciudad de México.- A pesar de que asegura no querer meterse en el funcionamiento interno del Congreso de la Unión, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado de atención a los legisladores de su partido porque, aseveró, deben regresar a sus territorios.

En su conferencia de prensa de este miércoles en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo instó a los legisladores de la autollamada cuarta transformación a “dejar un poco el escritorio” e informar a la ciudadanía de la reforma al Poder Judicial y de la reforma que se está haciendo a las empresas públicas del Estado.

“Mi opinión es que los legisladores tienen una tarea fundamental y es regresar a su territorio. Sí, proponer leyes, votar las leyes, discutirlas, debatirlas, pero los legisladores fueron electos por el pueblo y muchas veces llegan a ese lugar, al Congreso, a ese gran edificio y ya no salen de ahí. Son representantes populares.

“Entonces, si están en una comisión o no es asunto de ellos, ¿en qué comisión?, ¿y cómo se eligen? Pero lo que es mi opinión muy personal es que, además de estar ahí, creo que ahora las sesiones son martes y miércoles, bueno, pues tienen jueves, viernes, sábado, domingo, lunes los que no están en comisiones y no tienen una tarea legislativa particular para hablar con la ciudadanía”, expresó la titular del Ejecutivo federal.