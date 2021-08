Legisladores que frenaron periodo extraordinario "son salinistas": AMLO

Al manifestar que "ayer se unieron todos en contra", el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a "la reacción conservadora", en la que incluyó de nueva cuenta a los senadores Miguel Ángel Osorio Chong (PRI) y a Josefina Vázquez Mota (PAN) y al expresidente Carlos Salinas de Gortari -por medio de legisladores que afirmó son "puro salinistas, pura finísimas personas" – de haber frenado un periodo extraordinario para votar la ley reglamentaria de la revocación de mandato.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que la oposición no quiere que se lleve a cabo la revocación de mandato porque consideran que la población le refrendará su apoyo y saldrá fortalecido.

Reconoció que debido a esta negativa, se tendrá que esperar a la siguiente legislatura para discutir esta ley reglamentaria.

"Estamos enfrontando obstáculos. Ayer otra vez, los opositores, la reacción conservadora, Chong, Josefina Vázquez Mota, Salinas de Gortari, que es el que todavía sigue mandando. Se opusieron a que se aprobara un periodo extraordinario para llevar a cabo un ejerció democrático de la revocación de mandato. Es el mundo al revés".

El mandatario señaló que la oposición no quiere que se lleve a cabo esta consulta de revocación de mandato porque, aseguró, consideran que la población le refrendará su apoyo y saldrá fortalecido.

"Bueno como no pudieron porque el pueblo es mucha pieza, ya no consideran conveniente llevar a cabo la elección la consulta para preguntar al pueblo si me quedo o me voy, porque en su concepción si se hace la consulta, la gente me va a refrendar su confianza, y me voy a fortalecer, porque en efecto la democracia es el pueblo quien manda, quien decide, y si el pueblo respalda, le da fortalece moral y política al gobernante, sobre todo si esté está llevando a cabo una transformación, si se está enfrentando a intereses creados y poderosos, ¿cómo se puede salir adelante? Pues como ha venido pasando, agradezco mucho la confianza, al pueblo, así es como se puede".

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que debido a que no se aprobó el periodo extraordinario para discutir la ley reglamentaria de la consulta de revocación de mandato, se tendrá que esperar a la nueva legislatura que entrará el próximo 1 de septiembre.

"Ayer se unieron todos en contra, faltó un voto porque para convocar a un periodo extraordinario se requiere mayoría calificada, nos solo es mayoría simple, creo que los que estaban a favor de que se convocara el periodo fueron 24 de la Comisión Permanente y 13 en contra, de esos 13 que ahí sí, puro salinista y finísimas personas del antiguo régimen. Entonces faltó uno", dijo el presidente.

"Ahora hay que esperar al nuevo Congreso, en este caso a la nueva legislatura a partir del 1 de septiembre", agregó.