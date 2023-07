Lenin Canchola se queja de cambio de celda en El Altiplano

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 7 (EL UNIVERSAL).- Lenin Canchola Martínez, quien fuera líder de una célula criminal ligada a la Unión Tepito, se quejó ante un juez de amparo que la directora del penal federal del Altiplano, lo cambió a una celda con ventilación insuficiente, lo que podría mermar su salud y producir actos de tortura que atenten contra su vida.

Sin embargo, el juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo del Estado de México, Eutimio Ordóñez Gutiérrez, desechó de plano la demanda de amparo que el exjefe de "Los Malcriados" tramitó por dichos actos, ya que antes de acudir al amparo debió interponer una queja ante las autoridades penitenciarias.

El juzgador señaló que, por regla general, el juicio de amparo no procede contra actos relacionados con condiciones de internamiento, que deben dilucidarse a través de los procedimientos ordinarios que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Aclaró que no quiere decir que las personas presas pierdan sus derechos o que no los reconozca, sino que éstas tienen vías distintas para hacerlo efectivos, en primer lugar, las peticiones administrativas, luego la controversia ante el juzgado de Ejecución y, posteriormente, si la inconformidad subsiste, el juicio de amparo.

Ordóñez Gutiérrez afirmó que para esos casos el juicio de amparo sólo procede ante razones graves y excepcionales.

"En este caso, el defensor del quejoso reclama el cambio de módulo de celda al quejoso. Como se observa, el promovente se duele de un cambio en la estancia del quejoso, ya que considera que nueva celda asignada no tiene ventilación suficiente, y que eso podría mermar en su salud. Sin embargo, este juzgado no observa que el cambio de celda tenga una conexión con su estado de salud que ocasione, en automático, que el quejoso se encuentre en riesgo o que se le ocasionen daños y sufrimientos graves".

En consecuencia, desechó de plano la demanda de amparo promovida por Lenin Jonayhan Canchola Martínez, alias "El Carnal", "Señor de la L" o "El General", por conducto de su defensor privado Arturo Toscano Mejía.

Canchola Martínez, quien era considerado uno de los principales generados de violencia en la Ciudad de México, está preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, por los delitos de secuestro agravado y asociación delictuosa.